A los 68 años Eduardo Gómez nos ha dicho adiós dejando al mundo de la interpretación desolado. El conocido actor saltó al estrellato gracias su papel en la serie de Antena 3 'Aquí no hay quien viva'. Encarnaba a Mariano, padre de Emilio, el portero de la comunidad de vecinos de la calle Desengaño 21 al que encarnaba Fernando Tejero.

Roto de dolor, a través de las redes sociales, Fernando Tejero ha hecho público un emotivo mensaje de despedida. Acompañando una foto de Eduardo Gómez, ha escrito: "Compañero, me dejas sin palabras, aún sin dar crédito, pero me dejas también con recuerdos maravillosos de muchas risas y mucho cariño, amigo querido. Buen viaje, compañero. Gracias por todo DEP. Qué tristeza".

Para el recuerdo quedan ya las escenas que los dos compartieron en 'Aquí no hay quien viva' y que nos han hecho reír a todos. Multitud de momentos inolvidables, como el que muestra el vídeo, en el que los dos compran en una pescadería todos los ingredientes para preparar suculenta cena familiar que seguramente no salió del todo bien.

También el actor Nacho Guerreros ha mostrado su pésame por las redes sociales: "Hasta siempre Eduardo Gómez. Guardo de ti un recuerdo precioso".

Por su parte, Santiago Segura ha escrito: "Nos ha dejado mi amigo Eduardo Gómez, a los 68 años, un tipo divertido, peculiar, sencillo y humano... y los que le apreciábamos y le queríamos nos sentimos un poco más tristes y desconcertados esta mañana de Julio. DEP".

Muy emotiva, Lidia San José ha recordado el buen humor del actor: "En estos casi 20 años que han pasado desde que nos conocemos, siempre me has hecho reír. Hasta hoy, que me haces llorar. Vuela alto y llena de risas el lugar al que vayas".