Mariano Delgado, personaje al que dio vida Eduardo Gómez en la famosa serie 'Aquí no hay quien viva', tuvo su aparición estelar en la primera temporada cuando llega al edificio donde su hijo Emilio trabaja como portero y presiona a Roberto, novio de 'la pija', para que le compre un libro.

Desde su primera escena se convierte en un personaje querido por el público por sus desternillantes comentarios, y aunque va apareciendo de forma esporádica en algunos capítulos, pasa a ser parte oficial del elenco poco después.

Mariano decide irse con su hijo Emilio a vivir a la portería, y es entonces cuando el personaje de Eduardo Gómez, ya fijo, comienza a tener una evolución en la serie muy lejos de la idea de 'padre modelo'.

Mintiendo, Mariano hace creer a todos los vecinos que tiene experiencia como albañil y empieza unas obras que terminan por ser todo un fiasco. El objetivo inicial era construir una pequeña habitación en el salón de una vivienda, en concreto para el hijo de Mauri y Bea, sin embargo, no todo salió como deseaban.

A pesar de que Mariano puso todo su empeño en que las cosas salieran bien, los muros de su peculiar proyecto quedaron totalmente torcidos. Entonces él, ni corto ni perezoso, no duda en exponer su teoría: era necesario esperar unos cinco años para que las paredes estuvieran totalmente asentadas.

Mostrando su faceta como escritor, Mariano decide emprender otro proyecto, en este caso, opta por escribir un libro. Cuando nadie daba ni un duro por él, el peculiar personaje, con el que tanto nos hizo disfrutar Eduardo Gómez, logra ser autor de un best-seller, junto con Mauri.

El 'famoso' libro, bajo el título de 'Supragus', supuso, según la serie, toda una revolución. De hecho, después Mariano escribe otro libro, en concreto la biografía de Paloma Cuesta, a quien dio vida Loles León. Esta creación, ya sin llegar al nivel de best-seller, llevó por título 'Paloma Cuesta. Y punto en boca' haciendo referencia a una de las grandes frases del personaje encarnado por Loles León.

El personaje de Eduardo Gómez incluso se adentró en el mundo del periodismo. Fue cuando instalaron una radio en el almacén del conocido videoclub del edificio, entonces todos los vecinos quisieron aportar su granito de arena a la emisora. Marisa, Concha y Vicenta crearpm un programa de cotilleo y Mariano exploró su faceta más misteriosa emitiendo 'El loco de la portería'.

"El loco de la portería, un duende que comparte tu vigilia y te acompaña en este laberinto urbano de miseria humana", decía cada vez que comenzaba el programa. En él llegó a entrevistar a personajes como la hermana Esperanza o Jose María, un drogadicto del barrio.

Mariano demostró durante toda la serie que tenía un don para ganarse la vida y llevar a cabo las ideas más estrafalarias para ganar dinero. En una ocasión, decidió comprar todas las uvas de un supermercado para estafar a sus vecinos.

Estas son algunas de las mejores imágenes de Eduardo Gómez, Mariano, en 'Aquí no hay quien viva'.

