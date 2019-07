Eduardo Gómez se ha ido a los 68 años dejando un enorme vacío en el mundo de la televisión.

Alcanzó la fama gracias a su papel de Mariano en 'Aquí no hay quien viva' de Antena 3 después de pequeñas apariciones en otras series y de ser figurante en diferentes películas.

En 'Aquí no hay quien viva', Eduardo Gómez interpretó a Mariano, padre de Emilio (Fernando Tejero), portero de una comunidad de vecinos donde las aventuras de sus personajes hacían pasar muy buenos momentos.

Mariano rápidamente se convirtió en un personaje indispensable y la labor de Eduardo Gómez fue reconocida en 2005 con el premio al mejor actor secundario.

El director Abel Caballero ha confirmado su muerte a través de las redes sociales: "Se nos ha ido este ser maravilloso, metrosexual, pensador y mente fría. Buen viaje, Edu, y gracias por tantos años de risas y de buen rollo. Eres historia de la comedia. Adiós, león", ha dicho.

Por su parte, Fernando Tejero ha publicado un sentido mensaje de adiós: "Eduardo compañero, me dejas sin palabras, aún sin dar crédito, pero me dejas también con recuerdos maravillosos de muchas risas y mucho cariño. Buen viaje compañero. Gracias por todo. DEP".

A través de Instagram, Nacho Guerreros se ha despedido de Eduardo Gómez recordando una escena que ambos protagonizaron en 'Aquí no hay quien viva': "Hasta siempre Eduardo Gómez. Guardo de ti un recuerdo precioso".

Santiago Segura también se ha despedido de Eduardo Gómez recordando su sencillez y calidad humana: "Nos ha dejado mi amigo Eduardo Gómez, a los 68 años, un tipo divertido, peculiar, sencillo y humano... y los que le apreciábamos y le queríamos nos sentimos un poco más tristes y desconcertados esta mañana de Julio. DEP".

Los Morancos, César y Jorge Cadaval han dado el pésame a la familia tras la muerte del actor: "Nuestro más sentido pésame a toda la familia de Eduardo Gomez, gran actor y gran persona. D.E.P."

Lidia San José ha destacado la capacidad de Eduardo Gómez para hacer reír: "En estos casi 20 años que han pasado desde que nos conocemos, siempre me has hecho reír. Hasta hoy, que me haces llorar. Vuela alto y llena de risas el lugar al que vayas, amigo. DEP Eduardo Gómez".