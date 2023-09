La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ya se ha pronunciado. '20.000 especies de abejas' es una de las tres películas seleccionadas que podrían representar a España en el Dolby Theatre de Los Angeles el próximo 10 de marzo. Aunque aún quedan unos meses para los Premios Oscar, pero solo quedan unas semanas para que se conozca qué título será el finalista. Se anunciará el próximo 20 de septiembre. Hasta entonces, los cinéfilos pueden juzgar ellos mismos y darle una oportunidad a la ópera prima de Estibaliz Urresola y al trabajo de la actriz de 8 años, Sofía Otero.

La ganadora del Oso de Plata a Mejor interpretación protagonista en la 73 edición de la Berlinale encarna a una niña trans de ocho años que se muda junto a su familia de Bayona (Francia) a un pueblo del País Vasco español para visitar a su familia materna. Allí se enfrenta a las miradas de adultos que solo la reconocen con su nombre e identidad de niño, Aitor. La directora de este filme se fijó en una historia real. Concretamente, la construyó a raíz de una carta de una joven de 16 años, Ekai Lersundi, que se suicidó en 2018 en espera de tratamiento hormonal: "No he querido contar su historia pero sí me aferré a una carta que dejó escrita, donde evocaba con mucha esperanza que esa decisión suya nos llevara a un horizonte donde los que vinieran detrás de él tuvieran menos disputas de las que él tuvo". Pero también en un escrito que luego dejó su padre.

La directora contó con el consentimiento de la familia, pero fue más allá. Se acercó a la asociación de ayuda, formación y asesoramiento a las familias de menores transexuales Naizen y "su proceso de acompañamiento a estas familias". Fueron sus relatos los que dieron lugar a los borradores del guión. Su objetivo era ir más allá del personaje de Aitor/ Cocó/ Lucía e ilustrar la relación con su madre, interpretada por Patricia López Arnaiz, junto con la transformación de su relación y el viaje de "deconstrucción y autodescubrimiento" de estos dos personajes. Por ahora, el trabajo de Estibaliz Urresola ya se ha llevado el Biznaga de Oroa la mejor película española en el Festival de Málaga.

Dónde ver '20.000 especies de abejas'

La historia de este pequeño se estrenó en la gran pantalla el pasado abril. Pero a día de hoy está disponible en varias plataformas de pago. En Movistar Plus se puede ver en streaming, pero hay otras webs que la ofrecen con opción de alquiler: