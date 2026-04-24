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'Sidosa' llega a las salas de cine: el documental con el que Eduardo Casanova grita al mundo que se puede vivir con VIH

¿Por qué es importante? Con este proyecto, producido por Jordi Évole y Atresmedia, el actor y director y busca ayudar, reconocer a las amigas que estuvieron y acabar con la desinformación.

'Sidosa' llega a las salas de cine: el documental con el que Eduardo Casanova grita al mundo que se puede vivir con VIH
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La historia de Eduardo Casanova tiene mucho de autoafirmación, de gritarle al mundo que se puede vivir perfectamente con VIH y no pasa nada, que los estigmas solo alimentan el odio. Por eso se decidió a contarlo en 'Sidosa', un documental que se proyecta desde este viernes en cines con Jordi Évole como apoyo principal.

Positivo desde los 17 años —"la mitad de 'Aída' la hice con el sida", revela Casanova en el documental—, el actor y directo necesitaba salir del armario del VIH. "Yo no puedo más así", asegura. Por eso lo ha hecho con este documental de Jordi Évole y Atresmedia en el que cuenta que le da "apuro que quede como drámático": "Pero soy humano, como Chenoa".

"A mí me haría mucha gracia que esto fuera como lo de Pablo Alborán, que cuando salió del armario la gente dijo: 'Ah'", afirma. 'Sidosa' busca ayudar para que, "si alguien más lo necesita, porque esto es una necesidad, le sea más fácil".

Con este proyecto también quiere reconocer a las amigas que estuvieron junto a él. "¿Tú te hacías pasar por la hermana?", le pregunta Évole en el documental a una de ellas, que revela: "Sí, porque si no los médicos no hablaban contigo".

Pero, sobre todo, lo que ha querido es acabar con la desinformación. "Una persona tratada es absolutamente imposible que trasmita el virus", afirma. Y una vez más, por si acaso: "Una persona tratada es absolutamente imposible que trasmita el virus".

'Sidosa' tuvo la noche de este jueves su gran estreno y este viernes llega a algunas salas de cine. Una ocasión única para hablar y hablar para que el silencio no vuelva a imponerse.

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