Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan tras diez años juntos en una ceremonia íntima

Los detalles La pareja, que tiene cinco hijos, se comprometió hace un año y ha optado por una boda alejada de los focos.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han formalizado su relación tras casi una década juntos, casándose en una ceremonia íntima en Cascais, Portugal, lejos del foco mediático. Según 'El Mundo', la boda fue de carácter privado y estuvieron acompañados de sus cinco hijos. La noticia se conoció a través de una publicación en Instagram que mostraba sus alianzas, un año después de que Georgina anunciara su compromiso con el futbolista. La pareja ha optado por la privacidad para compartir este momento especial solo con su círculo cercano, culminando así una de las historias de amor más mediáticas de los últimos años.

Tras casi una década juntos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han formalizado su relación y se han casado en una ceremonia íntima y alejada, al menos por el momento, del enorme foco mediático que les acompaña en cada uno de sus movimientos.

Según 'El Mundo', la boda, "de carácter privado", se ha celebrado en Cascais (Portugal) y la pareja ha estado acompañada de sus cinco hijos.

La noticia llega con una publicación en Instagram en la que se ve sus alianzas, justo un año después de que Georgina sorprendiera anunciando su compromiso con el futbolista. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", expresó Georgina en redes sociales al dar a conocer su compromiso.

Desde entonces, las especulaciones sobre cuándo y dónde tendría lugar el enlace no habían dejado de sucederse, convirtiendo su boda en uno de los acontecimientos más esperados. Sin embargo, Cristiano y Georgina han optado por preservar uno de los días más importantes de su vida y compartirlo únicamente con su círculo más cercano.

Una década juntos

Su historia comenzó en 2016 y, desde entonces, ambos han construido una sólida vida familiar. Georgina se ha convertido en uno de los grandes apoyos del delantero portugués, acompañándole durante las diferentes etapas de su carrera deportiva, mientras que Cristiano nunca ha ocultado la importancia que ella tiene tanto para él como para sus hijos.

Su relación ha atravesado momentos de enorme felicidad, pero también situaciones especialmente dolorosas que han afrontado juntos, como la pérdida de una de sus hijas.

Ahora, con este nuevo capítulo, la pareja culmina una de las historias de amor más mediáticas de los últimos años.

A falta de conocer más detalles sobre la celebración y después de mantener durante meses la incógnita alrededor de sus planes de boda, la pareja habría elegido la intimidad para pronunciar el esperado "sí, quiero", dando comienzo a una nueva etapa juntos como marido y mujer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido