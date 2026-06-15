Georgina Rodríguez se lanza a tatuar: "Tampoco es tan complicado, solo pone 'Gio'"

Tras ver este vídeo de Georgina Rodríguez tatuando, Alfonso Arús confiesa que él no se fiaría de la modelo mientras que Tatiana Arús destaca que "tampoco tiene mucha complicación porque solo pone 'Gio'".

Georgina Rodríguez ha demostrado que no hay nada que se le resista lanzándose a tatuar. "Tampoco tiene mucha complicación porque solo pone 'Gio'", afirma Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde Alfonso Arús reconoce que él no se fiaría de la modelo. Por otro lado, los mellizos de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han celebrado su noveno cumpleaños con una fiesta por todo lo alto. Y es que sus padres organizaron una fiesta llena de actividades como si de una feria se tratara. "Qué quieres que te diga", afirma Alfonso Arús.

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