Muere a los 94 años Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' y quien encarnó a Don Quijote en 'El hombre de la Mancha'

La familia de Cypher ha confirmado que el actor falleció el 3 de agosto junto a su esposa, Carol Rosin, con quien ha compartido 40 años de matrimonio. Cypher tenía 94 años.

"Cantaba para todo el mundo cuando tenía la oportunidad": estas son las palabras de Carol Rosin sobre su esposo, el actor Jon Cypher, de quien se despiden este martes. La familia de Cypher ha confirmado que el actor, de 94 años, falleció el pasado 3 de agosto, y será enterrado este martes día 11. Ha muerto en la residencia de ancianos Twin Creeks de Central Point (Oregón), junto a la que ha sido su mujer durante los últimos 40 años. Cypher regresará a la naturaleza, como él mismo quería: será enterrado en el cementerio de conservación forestal de Ashland, bajo altos árboles, en una pradera, envuelto en una mortaja completamente natural y biodegradable.

Rosin recuerda, según indican desde 'Ashland News', cómo Cypher era capaz de entonar tanto un aria de ópera en mitad de un pasillo como cantar unos compases de cualquier canción, recitar a Shakespeare de memoria o entablar una conversación seria sobre la vida con un desconocido. A quien se encontraba en los pasillos o en el comedor de la residencia donde pasó sus últimos años, les cantaba, canciones relacionadas con sus nombres, sus ciudades de origen o las fiestas. "Transmitía esa alegría mágica", apunta. Y es que Cypher cantaba ópera en cuatro idiomas. De hecho, su sueño fue ser cantante de ópera.

En su trayectoria musical, el estadounidense llegó a interpretar a Don Quijote en el musical 'El hombre de la Mancha' de Broadway. "Esos molinos de viento representaban a los enemigos contra los que luchó para alcanzar sus sueños de amor y paz", señala su esposa. En cine, este graduado del Brooklyn College interpretó a un malvado ranchero junto a Burt Lancaster y Susan Clark en 'Que viene Valdez' (1971), de Edwin Sheron, y fue el heroico Man-at-Arms en la película 'Los amos del universo' (1987), protagonizada por Dolph Lundgren.

Cypher también demostró su talento para la comedia cuando interpretó al general de brigada Marcus Craig en 69 episodios durante las últimas tres temporadas (1990-93) de la sitcom de CBS 'Papá comandante', protagonizada por Gerald McRaney. También tuvo papeles recurrentes como el productor discográfico Jeff Munson en la serie 'Knots Landing' de CBS entre 1982 y 1983 —donde su personaje escucha a la cantante Ciji Dunne, interpretada por Lisa Hartman— y como el abogado poco ético Dirk Maurier en la serie 'Dinastía' de la ABC, de 1983 a 1987.

Cypher era prácticamente un desconocido cuando fue elegido para interpretar al príncipe junto a la prometedora estrella británica Julie Andrews en la adaptación musical original de Cenicienta de Rodgers & Hammerstein, recuerda 'THR.' La fastuosa producción, que se emitió en directo y a color por CBS en marzo de 1957, atrajo a más de 107 millones de espectadores, con una audiencia superior al 60% de los hogares estadounidenses. Otros lo recuerdan como el pomposo jefe Fletcher Daniels en el aclamado drama policial 'Canción triste de Hill Street'.

Nacido en Nueva York el 13 de enero de 1932, Cypher asistió a la Escuela Secundaria Erasmus Hall en Flatbush Avenue y luego al Brooklyn College, donde se graduó en 1953. Tras su gran éxito en Cenicienta, Cypher debutó en Broadway en 1958 y regresó a la meca del teatro musical en 1961 para ser suplente y luego reemplazar a Patrick O'Neal como el reverendo T. Lawrence Shannon en la producción original de 'La noche de la iguana' de Tennessee Williams.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido