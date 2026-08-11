David Bisbal, sorprendido por el terremoto en Colombia en pleno viaje junto a su familia: "Ha sido un poco de pánico al principio"

Los detalles El cantante se encontraba en Bogotá junto a su mujer y sus hijos cuando un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia. Bisbal ha contado en redes cómo vivió el seísmo y ha mostrado su preocupación por los afectados.

David Bisbal experimentó el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, donde se encuentra con su familia por su participación en OT en USA. El seísmo lo despertó en Bogotá, generando momentos de pánico iniciales. A pesar de la alarma en los edificios cercanos, Bisbal y su familia están bien. Sin embargo, el cantante expresó su preocupación por las personas afectadas, especialmente en el centro y occidente del país. Envió un mensaje de apoyo a los damnificados y se comprometió a seguir informado sobre las ayudas. Las autoridades colombianas continúan evaluando daños y monitoreando réplicas.

David Bisbal ha vivido en primera persona el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido Colombia este lunes. El cantante español se encuentra estos días en Bogotá junto a su mujer y sus hijos, con motivo de su participación en OT en USA, y ha compartido en sus redes sociales cómo ha vivido el seísmo.

El artista ha explicado que el movimiento sísmico le despertó y que los primeros momentos fueron de gran tensión. "Haberse despertado esta mañana con ese temblor tan fuerte en Bogotá ha sido un poco de pánico al principio", relata Bisbal en un vídeo publicado en sus redes sociales

Según cuenta el cantante, el terremoto se prolongó durante aproximadamente un minuto desde el lugar en el que se encontraba. Poco después, comenzaron a sonar numerosas alarmas en edificios próximos, activadas como medida preventiva.

Afortunadamente, la situación en la capital colombiana no provocó daños para Bisbal ni para su familia. "Por suerte, en Bogotá no ha sucedido nada", explica el artista, que pudo comprobar rápidamente que todos se encontraban bien.

Sin embargo, Bisbal ha mostrado su preocupación por las personas que sí se han visto afectadas por el terremoto. El seísmo se sintió con intensidad en buena parte del país y provocó una situación de emergencia especialmente grave en varias zonas del centro y el occidente colombiano.

"Ya habéis visto la magnitud de este desastre natural que en Cali, en otras provincias del interior, en Colombia ha sido muy fuerte", señala el cantante, visiblemente preocupado por las consecuencias del terremoto.

Bisbal también ha querido enviar un mensaje de apoyo a quienes han sufrido directamente los efectos del seísmo. "Desde aquí quiero mandar un saludo y un beso enorme a las personas afectadas. Estamos todos con el corazón en un puño", afirma.

El artista ha adelantado además que seguirá pendiente de la evolución de la situación y de las iniciativas de ayuda que se pongan en marcha. "Vamos a estar un poco informando acerca de las ayudas", concluye Bisbal, que permanece en Colombia mientras continúa con sus compromisos profesionales en el país.

La emergencia ha movilizado a los servicios de rescate y a las autoridades colombianas, que mantienen las labores de búsqueda y evaluación de daños mientras se vigila la posible aparición de nuevas réplicas.

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