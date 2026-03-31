Rosalía alucina con la confesión de 'Soy una pringada' sobre los hombres en su concierto en Madrid: "Siempre dicen eso"

Rosalía lo ha dado todo en su primer concierto en Madrid, donde, además de una espectacular puesta en escena y un emotivo discurso, la artista ha confesado a 'Soy una Pringada' en el escenario.

Rosalía ha inaugurado su paso por España con su gira internacional, 'Lux Tour', ante 17.000 personas en el Movistar Arena, en Madrid, donde la artista catalana ha realizado un emotivo discurso tras cancelar su concierto en Milán por una intoxicación alimenticia. "La verdad que la semana pasada estaba un poco delicadilla de salud, pero estoy mucho mejor", ha asegurado Rosalía, que ha reflexionado: "Hace más de una década que voy viniendo aquí, a Madrid, y quién me iba a decir a mí que una década más tarde estaría yo aquí llenando este estadio". Según explica Tatiana Arús al mostrar el vídeo, la cantante "tenía los ojos llenos de lágrimas".

La artista, que se ha vuelto a enfundar en un tutú y unas zapatillas de punta rosas, ha comenzado el esperado concierto con 'Sexo, violencia y llantas' y 'Reliquia' -exactamente como comienza su disco 'Lux'- después de que sus bailarines le diesen cuerda y que el recinto rugiese. Así, Rosalía ha flotado por el escenario entre pliés, relevés, sauter, glisser y tourner al inicio del concierto, cuyo hilo conductor ha sido la teatralidad con canciones delicadas como 'Divinize'.

Pero no solo eso, Rosalía también ha sorprendido al invitar ala youtuber 'Esty Quesada', más conocida como 'Soy una pringada', al escenario para recrear un 'confesionario'. En él, la youtuber ha confesado una anécdota real que vivió con un hombre.

"Conocí a un hombre hace tiempo, me dijo que era el amor de su vida y que sin mí no podría vivir", ha confesado la youtuber ante Rosalía, que ha destacado que "siempre dicen eso". Sin embargo, la confesión no acabaría ahí y es que 'Soy una Pringada' ha afirmado que el hombre le llegó a decir que se casaría con ella pero que vería su boda con otro. "¿Qué?", ha preguntado Rosalía alucinada a la youtuber, que ha contestado: "¿Sabes qué quería decir según él?, que somos amigos y que no le gusto y no somos nada".

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