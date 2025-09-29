Jennifer Lawrence recoge el Premio Donostia denunciando el genocidio en Gaza: "Estoy aterrorizada"

Jennifer Lawrence ha recogido el Premio honorífico del Festival de San Sebastián 2025, donde pronunció unas emotivas palabras sobre Gaza: "Lo que sucede allí es un genocidio, y es terrible. Me rompe el corazón".

Muchos rostros conocidos han acudido al Festival de San Sebastián 2025, donde Jennifer Lawrence se ha convertido en la actriz más joven en recibir el Premio Honorífico. Tatiana Arús destaca que aunque este premio se suele dar a gente más mayor, el caso de la estadounidense "es meritorio porque tiene muchas películas que respaldan el título".

Por otro lado, hasta el festival han acudido actores y actrices españolas como Miguel Ángel Muñoz, Anna Castillo, Hiba Abouk o influencers como Laura Escanes. Estas dos últimas famosas han sido dos de las mejores vestidas de la noche con sus vestidos de Palomo Spain y de Isabel Sanchís, respectivamente.

Jennifer Lawrence, "aterrorizada" por el "genocidio" en Gaza

La actriz, Premio Donostia, no eludió tema político alguno en el marco del Festival de San Sebastián a pesar de que no estaban permitidas preguntas ajenas al mismo. "Estoy aterrorizada. Es mortificante. Lo que sucede allí es un genocidio, y es terrible", ha expresado la intérprete de 35 años, conocida por sus papeles en sagas como Los Juegos del Hambre, los X-Men y por películas como La Gran Estafa Americana.

En ese sentido, ha afirmado que todo lo que está pasando allí hace que esté preocupada: "Ojalá hubiera algo que pudieran decir o hacer para arreglar esta horrible situación, compleja y difícil. Me rompe el corazón".

