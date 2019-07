La saga de fantasía épica de Tolkien, 'El Señor de los Anillos', volverá a reecrearse después del éxito de las películas de Peter Jackson, el primer director encargado de plasmar los libros en el cine. Ahora es el turno de J.A. Bayona.

El director catalán será el encargado de dirigir las tramas de la Tierra Media durante los dos primeros capítulos de la serie. La primera producción televisiva de Bayona como director y productor ejecutivo, acompañado, como siempre de su socia, Belén Atienza.

Después de dirigir bajo la atenta mirada de Steven Spielberg en 'Jurassic World: el reino caído' y conseguir una recaudación de recaudó en todo el mundo 1.309 millones de dólares en todo el mundo, Bayona afronta otro gran proyecto con la misma ilusión con la que recibió el primero.

"J.R.R. Tolkien creó una de las historias más extraordinarias e inspiradoras de todos los tiempos y, como gran fan del escritor, es un honor y un placer unirme a este increíble equipo", asegura Bayona.

La fantasía, el suspense o la creación de mundos nuevos son algunos de los rasgos que conforman el ADN cinematográfico del director, rasgos perfectos para esta superproducción de 'Amazon Studios'.

Amazon reconoce el talento del director

"El alcance y la amplitud de la capacidad de creación de J.A. Bayonapara 'The Lord of the Rings'., un visionario que ha creado emocionantes historias originales junto a su increíble compañera de producción, Belén", explica la directora de Amazon Studios, Jennifer Salke.

"Estamos todos muy emocionados de que se unan a nuestros guionistas J.D. Payne y Patrick McKay. No podemos imaginar una forma mejor de comenzar este viaje a la Tierra Media", agrega Salke.

'El Orfanato' (2007), 'Lo Imposible' (2012) y 'Un monstruo viene a verme' (2016). Tres largometrajes firmados por Bayona que le alzaron como uno de los directores más taquilleros del país, le llevaron a trabajar al lado de Spielberg y ahora a plasmar uno de los mundos por los que se declara fanático.

"No puedo esperar para llevar al público de todo mundo hasta la Tierra Media y hacer que descubran las maravillas de la Segunda Edad, con una historia nunca antes vista", asegura el director.

Hace un mes finalizó la serie estrella de HBO, 'Juego de Tronos'. Éxito mundial que llegó hasta las universidades. Ahora, Amazon quiere conseguir con 'El Señor de los Anillos' el mismo éxito mundial que consiguieron los siete reinos tiempo atrás.