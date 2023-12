Dice uno de los temazos de Los Chichos que "después cuando tú te mueres, a ti te lloran cuatro días...". Pero no empecemos con esas porque Los Chichos están muy vivos. Su compadreo tiene ya medio siglo. "Este es un fiera", le espeta Julio González Gabarre a su hermano. Estos "fieras" llevan 50 años de carretera y casetes. Muchos casetes. "¿Antes qué te llevabas en el coche? Pues el casete de Los Chichos afirma sin dudarlo el miembro más joven de este trío, Emilio González García.

Con 'El Jero' en la memoria

Discos de oro, de platino, cd´s, vinilos, reproducciones por internet... Da igual el formato. Siempre han sonado igual... 'Ni más ni menos', 'Son ilusiones', 'El vaquilla', 'Quiero ser libre'... y podíamos seguir así hasta mañana. Cañonazo tras cañonazo es imposible huir de la nostalgia. Y entonces te acuerdas del 'Jero'. "Por el amor de Dios, 'el Jero'", recuerda melancólico Julio. "Era una máquina componiendo", reconoce. Por su parte, su hermano, Emilio González Gabarre recuerda que "siempre que vamos a hacer conciertos, siempre le dedicamos su canción".

Un debut inesperado

Sí, 'Jero', el del medio de Los Chichos que cantaba Estopa. Fue un puntal del grupo en sus tiempos, pero desde hace muchos años ese medio lo ocupa Emilio Júnior. La primera vez que se subió al escenario con su padre y su tío fue a los 14 años en Montjuic. Jero no llegaba (y no llegó) y Emilio padre no lo dudó. Le subió al escenario. Le temblaba todo, pero superó la prueba.

Libertad musical sí, pero no me quites a Camarón

"Los fans se conocen todas las canciones. Cantan hasta los silencios". Así vive el pequeño de Los Chichos el fenómeno fan. Porque en la que será su última gira, no faltará ninguno de ellos. Han crecido escuchando sus temazos y aunque siempre han predicado la libertad en sus canciones y en la vida... con los gustos musicales de sus fans más jóvenes, no pueden. Los dos hermanos, los talluditos saben lo que les gusta y no lo cambian por nada: "Donde esté Paco de Lucía y Camarón... que se quiten todos". Si lo dicen Los Chichos... como para llevarles la contraria.