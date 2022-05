Boticaria García visita el plató de Zapeando para hablar de la anemia. Pero, ¿qué significa tener anemia? Este problema que padece el 25% de la población mundial no está causando por la falta de glóbulos rojos como se piensa, sino que se produce por falta de hemoglobina.

Pero, ¿y cómo sabemos si sufrimos anemia? La experta explica en el vídeo principal de esta noticia los síntomas que hacen visible este problema. Uno de los más habituales es el cansancio, ya que no tienes la misma tolerancia al esfuerzo físico y al ejercicio. Pero este no es el único síntoma. Además, se puede tener la piel pálida, aumentan las pulsaciones y la taquicardia e, incluso, puede aparecer dificultad para respirar y debilidad en las uñas y el pelo. Sin embargo, Boticaria García advierte de que no todas las anemia son iguales ya que hay algunas que se llaman de instauración lenta, las cuales aparecen poco a poco. Descubre más claves sobre ello en el vídoe de arriba.