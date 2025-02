Cádiz estudiará cambios en su Carnaval tras la polémica chirigota negacionista

El Ayuntamiento de Cádiz se ha mostrado abierto a la posibilidad de plantear cambios en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval tras la polémica en el Teatro Falla con una chirigota con mensajes negacionistas sobre las vacunas y el cambio climático, con abucheos del público pidiendo que se marchasen del recinto.

El auditorio llegó a cantar el repertorio de otras agrupaciones a modo de protesta, lo cual derivó en que el guitarrista de la controvertida chirigota abandonase el escenario. Además, reclamó varias veces al jurado que frenase la actuación, pero el actual reglamento, al contrario que hace unos años, no contempla la posibilidad de que se impida una actuación salvo por problemas de seguridad o fuerza mayor.

Aunque el grupo pudo completar su repertorio de presentación, pasodobles, cuplés y popurrí, su componente más joven, menor de edad, finalizó la función llorando. De esta manera, la actuación terminaba entre lágrimas y reproches que se repitieron a la salida del grupo del teatro.

La directora de la chirigota, Katy Balber, acusó de "boicot" a la organización y al público. Por su parte, la presidenta del jurado del Falla ha defendido que el problema "no era por el mensaje, sino por la poca calidad de la interpretación". "Fue una situación muy violenta, ella increpó al público, y yo quiero darle las gracias al público porque no respondió con ninguna violencia, ni verbal ni física", ha añadido en Más Vale Tarde.

La concejala de Fiestas, Beatriz Gandullo, se ha mostrado favorable a la posibilidad de estudiar una preselección del certamen de coplas. Hasta ahora, siempre se ha dejado actuar a cualquier agrupación sin revisar su repertorio ni analizar su calidad de forma previa. "Si hay que abrir un debate, se abre. Siempre hemos considerado que el concurso está vivo, pero no cambiaremos nada que el carnaval no quiera cambiar", ha asegurado.

El actor Óscar Terol ha pedido perdón en un vídeo colgado en sus redes sociales por el "espectáculo bochornoso" que se dio en el teatro. "Me ilusioné por estar allí, en la meca del humor y reconozco que se me nubló la vista", ha asegurado Terol, confesando que se "plantó allí tres horas antes de la actuación sin conocer a nadie". "Me cegó la ilusión de estar dentro de las tripas del teatro Falla", admite.