Brad Pitt se convierte en el héroe de una pequeña fan al rescatarla de ser aplastada durante su rodaje en Gran Canaria

Brad Pitt ha participado en un sinnúmero de escenas en la 'pantalla grande', en donde la magia del cine hacen parecer heroicas, pero de seguro no imaginaba que será recordado en Canarias por salvar a una niña de una multitud que la aplastaba contra las vallas mientras se realiza el último rodaje de la película ''Allied''.

Claudia, la niña de 11 años aspira desde hace mucho tiempo convertirse en actriz, es por esta razón que no dudó en acudir con varias horas de antelación a una de las calles donde el director Robert Zemeckis rodaba partes de la película. Ella quería conseguir el mejor sitio para ver la superproducción de Hollywood. La niña se encontraba acompaña de su madre, María Dolores Hernández.

La euforia de los fans hizo que Claudia cayera al suelo mientras la gente hizo una avalancha cuando el actor se acercó a las vallas. ''Oía a la niña decir: '¡Mamá, me agobio! ¡Sácame¡'. En ese momento pasaba Brad Pitt, vio a la niña asustada, corrió hacia nosotras y la levantó en el aire. La atendieron y la llevaron a la UVI móvil'', comenta Hernández.

Lo que no podía imaginar la niña es que, por unos días, le iba a robar el protagonismo a la actriz francesa Marion Cotillard, que interpreta a una combatiente de la residencia con la que el oficial de inteligencia Max Vatan (Brad Pitt) contacta en una arriesgada misión en plena Segunda Guerra Mundial, rodeados de espías nazis.

''Fue muy agobiante. Mi madre me levantó por los pies, y él me ayudó y me intentó tranquiliza'', cuenta risueña la niña. El episodio acabó bien, sin más consecuencias para ella y su madre, quienes pasaron un susto. Además tuvieron el privilegio de ser invitadas a seguir el rodaje de cerca, junto al equipo de filmación, por el mismísimo Brad Pitt.

Ahora, la niña a pesar calor acude muy abrigada al colegio con una rebeca que usaba el día del rodaje. "Es la que llevaba puesta cuando me cogió Brad Pitt. No me la he quitado desde entonces", confiesa la pequeña.