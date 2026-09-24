"Saliendo del tren", pero no al escenario: Amaia Montero se queda atrapada en la plataforma durante su concierto en Madrid

Amaia Montero, atrapada en el subsuelo mientras esperaba su gran entrada con '20 de enero' en Madrid

El fallo técnico ocurrió durante la parada en Madrid de la gira 'Tantas cosas que contar Tour', cuando Amaia Montero se preparaba para cantar uno de los grandes hits de 'La Oreja de Van Gogh', '20 de enero'.

Parece que Amaia Montero "pensó que era un buen momento y por fin se hacía realidad", pero la plataforma que debía hacerla aparecer por sorpresa sobre el escenario durante el tema '20 de enero' sufrió un fallo técnico.

La banda donostiarra continúa con su gira 'Tantas cosas que contar Tour' y durante su parada en Madrid, la de Irún volvió a dejar una escena que difícilmente olvidarán quienes estaban allí.

Con el móvil preparado para grabar la icónica entrada de la artista, que aparece sobre el escenario al más puro estilo 'Lluvia de estrellas', la plataforma se paró de golpe. "No sube, no sube", se escucha en uno de los numerosos vídeos que ya circulan por redes.

Como podemos ver en los clips virales, pasan los segundos y la cantante sigue sin aparecer, a medio camino entre el escenario y el subsuelo, con la cabeza asomando y esperando pacientemente a que alguien consiga solucionar el problema.

Finalmente, la plataforma volvió a funcionar y sus fans pudieron seguir cantando uno de los grandes himnos de La Oreja de Van Gogh.