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Día del Hobbit

Frodo y Bilbo Bolsón cumplen años: los pequeños hobbits de 'El Señor de los Anillos' que nos enseñaron grandes lecciones

¿Por qué es importante? Estos pequeños seres creados por Tolkien nos han enseñado muchas cosas, como el poder de la amistad o que cualquiera puede ser un héroe, da igual su tamaño.

Frodo y Bilbo Bolsón.
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Celebramos el cumpleaños de dos pequeños conocidos por todos. Frodo y Bilbo Bolsón nacieron un 22 de septiembre, por lo que en esta fecha se festeja en todo el mundo friki el Día del Hobbit.

Un día importante, y es que estos dos pequeños seres creados por Tolkien nos han enseñado muchas cosas, como el poder de la amistad o que cualquiera puede ser un héroe, da igual su tamaño.

En todo aniversario los regalos no pueden faltar, pero en este caso los cumpleañeros son los que más regalos nos han hecho. Gracias a ellos hemos aprendido a disfrutar de la comida.

Gustos culinarios aparte, sin duda el desayuno es la comida más importante del día, nos han abierto los ojos a disfrutar de los paisajes que tenemos delante, a amar la naturaleza y a sentirla.

También nos han enseñado a no tener complejos y que para ser valiente no hace falta ser el más fuerte, solo hace falta dar un paso al frente y confiar en uno mismo.

Pero para qué engañarnos, Frodo sin Sam nunca habría llegado a Mordor. El mejor regalo que nos han dado es aprender a confiar en el equipo. El 22 de septiembre, la Comarca está de celebración, aunque los que nos hemos llevado los mejores regalos somos nosotros.

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