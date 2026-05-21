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En tribunales de Nueva York y Washington

El dueño de la música de Snoopy demanda al Gobierno de Donald Trump por usar sus canciones

Los detalles Lee Mendelson Film Productions ha presentado demandas contra la Administración y también contra una empresa de videojuegos, una casa de subastas y un fabricante de cinturones.

Imagen de archivo de Donald TrumpImagen de archivo de Donald TrumpAgencia EFE
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El propietario de los derechos musicales de Snoopy ha presentado cuatro demandas contra varios acusados, entre ellos el Departamento del Interior de Estados Unidos del Gobierno de Donald Trump por el uso de conocidas melodías en redes sociales y un videojuego.

Lee Mendelson Film Productions ha presentado las demandas en tribunales de Nueva York y Washington contra la Administración y también contra una empresa de videojuegos, una casa de subastas y un fabricante de cinturones.

La demanda contra la Administración Trump alega que el Departamento del Interior no tenía permiso para usar el arreglo de Guaraldi de "O Tannenbaum" de "A Charlie Brown Christmas" en una tarjeta navideña digital publicada en las redes sociales.

Peanuts Worldwide LLC, la empresa propietaria de los derechos de Charlie Brown, Snoopy y los demás personajes, no ha intervenido en ninguna de las demandas.

Lee Mendelson Film Productions decidió tomar medidas legales porque consideraban que se estaba produciendo una saturación de su música en redes. El abogado Marc Jacobson ha declarado que Lee Mendelson Film Productions "ya no tolerará que las empresas utilicen su propiedad intelectual sin licencia, especialmente en esta era de intercambio digital instantáneo". ¡

Además, ha añadido que "los derechos de los creadores y la protección de los bienes culturales emblemáticos deben defenderse con firmeza".

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