La artista norteamericana Billie Eilish actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 14 y 15 de junio de 2025 en el marco de su gira 'Hit me hard and soft: The Tour', anunciada este lunes. Las entradas para los conciertos de Eilish en Barcelona, únicas fechas confirmadas en España, se pondrán a la venta este viernes 3 de mayo, con una preventa el 2 de mayo en livenation.es, ha informado la promotora Live Nation.

Recientemente, la cantante ganó el premio a Mejor Canción Original en los Oscar, por su tema 'What was I made for?', banda sonora de la película 'Barbie', de Greta Gerwig. Además, también se hizo con el premio a mejor canción del año en los Grammy de 2024 por la misma canción.

La gira se iniciará el 29 de septiembre en Quebec (Canadá), tras lo que recorrerá Norteamérica hasta diciembre, para luego ir en febrero a Australia, y llegará a Europa en abril de 2025, donde actuará en diversas ciudades -seis conciertos en Londres- y cerrará el tour el 27 de julio en Dublín (Irlanda).

El pasado 9 de baril, la joven artista norteamericana anunció su tercer disco, 'Hit me hard and soft', que verá la luz el próximo 17 de mayo, y que no contará con ningún sencillo que adelante alguna canción, como ha anunciado en sus redes sociales.

"¡Mi tercer álbum sale el 17 de mayo! Es muy loco estar escribiendo esto ahora mismo, estoy nerviosa y emocionada. No hay singles, quiero dároslo todo a la vez. Finneas y yo no podemos estar más orgullos de este disco, de verdad, y no podemos esperar a que lo oigáis. Os queremos, os queremos, os queremos", expresó la artista en su cuenta e Instagram. 'Hit me hard and soft' será el tercer disco de la artista, tras 'Happier than ever' (2021) y su primer álbum 'When we all fall asleep, where do we go?' (2019).

La portada del nuevo álbum muestra a Billie Eilish sumergida bajo el agua, descalza y hundiéndose bajo una puerta de madera blanca.