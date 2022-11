Una gran lona publicitaria se ha desplegado en la madrileña Plaza de Pedro Zerolo y emulando las identidades visuales de Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+, anuncia: "Este es un mensaje de Atresmedia Televisión para todos los que aseguraban que no emitirían nunca publicidad: ¡Bienvenidos a la tele!". Es la bienvenida de un grupo veterano en televisión con más de 30 años de experiencia a sus espaldas. Y añaden: "Llevamos más de treinta años haciendo convivir marcas y contenidos. Y eso nos ha convertido en la televisión líder de nuestro país. Creemos que la competencia nos hace mejores. Así que, si tenéis cualquier dudilla o necesitáis algún consejo, podéis escribirnos a comollegara20millonesdepersonascadadia@atresmediatv.com".

Y es que los recientes nuevos planes de suscripción con publicidad puestos en marcha en las plataformas de streaming reducen aún más las diferencias con la televisión tradicional. Y esa idea es la que vertebra esta nueva campaña de Atresmedia Televisión, lanzada con motivo de la celebración el próximo 21 de noviembre del Día Mundial de la Televisión.

Francisco Vaquero, Director de Marketing Corporativo de Atresmedia, explica que la idea surge de la admiración y el respeto hacia los agentes competidores. "Nuestro objetivo es celebrar el Día Mundial de la Televisión, una fecha hacia la que sentimos responsabilidad como televisión líder. Estamos comprometidos con este medio, porque lo amamos, y por ello queremos dar la bienvenida a todos aquellos que están haciendo tele. Estamos encantados de poder ayudarles".

Y es que hay mucho más que un guiño de humor. El objetivo de la campaña es la reivindicación del medio. "Nuestra intención no es provocar, porque ese no es el estilo de Atresmedia. La televisión debe ser diversión y no enfrentamiento", aclara Vaquero, destacando que el mensaje está enfocado a dar la bienvenida a la televisión a toda la sociedad. "Es una comunicación que emplea códigos simpáticos, como los que han mostrado precisamente estos operadores y plataformas. Está hecha para poner en valor la televisión que todos amamos", añade.

Fiel a ese estilo, Atresmedia refuerza con esta campaña la personalidad de sus marcas, apostando por el entretenimiento y un lenguaje fresco, y perdura en su misión como grupo de comunicación. "Como televisión, tenemos que unir. Ser pegamento social está en nuestro ADN, y puede verse en nuestras cadenas y programas", apunta Vaquero. Una campaña con que seguir conectando con los espectadores y reforzando los vínculos emocionales, con una comunicación cercana y actual que responde a lo que demanda la audiencia.

.