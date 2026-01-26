Ahora

¡Felicidades!

Ester Expósito se convierte en Marilyn Monroe en su fiesta temática por sus 26 años con Aron Piper y Paco León

Ester Expósito ha celebrado sus 26 años con una divertida fiesta temática en la que han estado famosos como Aron Piper, Georgina Amorós o Paco León.

Ester Expósito se convierte en Marilyn Monroe en su fiesta temática por sus 26 años con Aron Piper y Paco León

Ester Expósito ha celebrado sus 26 años al más puro estilo Marilyn Monroe. "Los hombres iban trajeados y las mujeres iban con vestidos que recordaban al charlestón", explica Tatiana Arús, que destaca que tampoco faltaron "la salsa y algunos personajes extraños, como una especie de mono".

Además, estuvieron "algunos de sus compañeros de profesión como Aron Piper, Georgina Amorós o Paco León. "'¿Y Rufián no estaba?", pregunta Alfonso Arús al recordar el vídeo viral de Ester Expósito bailando con el político catalán. "Hombre, bailando salsa yo pensaba que iba a ser la pareja Rufián, vaya chasco", destaca, por su lado, Alba Gutiérrez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Adif confirma a laSexta que el carril que colapsa es de 2023 y que está unido a un tramo original de 1992
  2. Suspendido de nuevo el servicio de Rodalies este lunes por una incidencia en el centro de control de Adif
  3. Cronología del asesinato de Alex Pretti: las imágenes demuestran que solo se acercó a los agentes para defender a una mujer
  4. Pedro Sánchez alerta sobre el PP en Aragón: "No es el dique de contención de la ultraderecha, sino la puerta de entrada a sus políticas"
  5. Alba Flores habla de su familia, el franquismo, el racismo y Antonio Flores: "Necesito darme el permiso de vivir más que mi padre"
  6. Lluvia, nieve y avisos por todo el país: la borrasca Joseph sustituye a Ingrid la próxima semana