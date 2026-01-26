Ester Expósito se convierte en Marilyn Monroe en su fiesta temática por sus 26 años con Aron Piper y Paco León

Ester Expósito ha celebrado sus 26 años con una divertida fiesta temática en la que han estado famosos como Aron Piper, Georgina Amorós o Paco León.

Ester Expósito ha celebrado sus 26 años al más puro estilo Marilyn Monroe. "Los hombres iban trajeados y las mujeres iban con vestidos que recordaban al charlestón", explica Tatiana Arús, que destaca que tampoco faltaron "la salsa y algunos personajes extraños, como una especie de mono".

Además, estuvieron "algunos de sus compañeros de profesión como Aron Piper, Georgina Amorós o Paco León. "'¿Y Rufián no estaba?", pregunta Alfonso Arús al recordar el vídeo viral de Ester Expósito bailando con el político catalán. "Hombre, bailando salsa yo pensaba que iba a ser la pareja Rufián, vaya chasco", destaca, por su lado, Alba Gutiérrez.

