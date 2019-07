El festival de música BBK Live celebra este año su 14ª edición, que tendrá lugar los días 11, 12 y 13 de julio en el recinto de Kobetamendi (Bilbao). Habrá un total de 12 escenarios, de los cuales siete estarán dentro del reciento, sobre los que actuarán más de 100 artistas de diferentes géneros.

El escenario principal será Nagusia, donde los asistentes podrán disfrutar de los grandes nombres del festival. Actuarán artistas como The Strokes, iconos del rock de los últimos años; Rosalía, la estrella española que está triunfando a nivel internacional; Liam Gallagher, conocido vocalista de la banda Oasis; Weezer, grupo estadounidense de rock alternativo; Brockhampton, con el hip-hop más fresco; o Vetusta Morla, mítico grupo indie español.

En el escenario Bestean, conocido como "el otro", también podrán escucharse grandes propuestas del panorama musical como Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, el proyecto paralelo del líder de Radiohead; el hipnótico Nils Frahm; o los ritmos urbanos de Vince Staples.

El escenario Txiki recogerá las actuaciones más eclécticas con artistas como The Voidz, Slaves, Mueveloreina o Cecilio G. En la carpa GORA! estarán artistas como Sleaford Mods, HVOB o Cut Copy. Los asistentes podrán disfrutar de las mejores bandas emergentes, como Delaporte o Lester y Eliza, en el escenario Firestone. Los amantes de la música electrónica encontrarán en BASOA el mejor ambiente, gracias a actuaciones como las de Honey Dijon, Laurent Garnier o John Talabot. En el escenario Lasai se podrá disfrutar del festival con mayor tranquilidad con eventos como la programación especial realizada por la radio internacional Red Light Radio, que retransmitirá en directo para todo el mundo.

En el recinto, los asistentes al festival podrán adquirir comida en una gran variedad de food trucks, así como merchandising exclusivo. El BBK Live se suma, también, a la lucha por la reducción del uso de plástico, por lo que será posible el alquiler de vasos reciclables. Como ya se hizo en años anteriores, se facilitará un servicio de autobuses gratuitos que permitan llegar hasta la zona. El recinto abrirá sus puertas a las 17:00 horas y las entradas deben adquirirse en puntos de venta oficiales. Estas deberán cambiarse por pulseras en las zonas habilitadas: San Mamés y BEC!, en los horarios establecidos.

Horarios de taquillas para el cambio de entrada por pulsera:

- San Mamés : lunes y martes de 11:00 h a 20:00 h, de miércoles a sábado de 10:00 h a 02:00 h.

- BEC! : de miércoles a sábado de 10:00 h a 02:00 h

Es obligatorio llevar la pulsera puesta en todo momento. El sistema "cashless" es el único método de pago. Esto significa que solo podrá pagarse a través del sistema de puntos que viene con la pulsera.

Jueves 11 de julio

Escenario Nagusia

18:25 h - Derby Motoreta's Burrito Kachimba

20:40 h - Vetusta Morla

23:15 h - Liam Gallagher

02:05 h - Modeselektor live

Escenario Bestean

17:45 h - Erabatera

19:30 h - John Grant

22:05 h - Nils Frahm

00:40 h - Thom Yorke Tomorrow's Modern Boxes

Escenario Gora!

17:30 h - Belatz

19:40 h - Biig Piig

22:00 h - Sleaford Mods

00:35 h - Nicola Cruz live

03:15 h - Yaeji

04:30 h - Mr. K

Escenario Txiki

17:25 h - Sua

18:45 h - The Psychotic Monks

20:55 h - Khruangbin

23:10 h - Slaves

02:00 h - The Voidz

Escenario Firestone

18:00 h - Delaporte

20:00 h - Ider

22:00 h - Bajuca

00:15 h - Ms Nina

Escenario Basoa

17:00 h - Ketiov

19:00 h - Courtesy

21:45 h - Octo Octa

00:30 h - Midland

03:15 h - Honey Dijon

Escenario Lasai

19:00 h - Miravalles

21:00 h - Orpheu The Wizard

23:00 h - Casper Tielrooijj

01:00 h - Elena Colombi

03:00 h - Fort Romeau

Viernes 12 de julio

Escenario Nagusia

18:35 h - Mourn

20:40 h - Brockhampton

23:00 h - Rosalía

01:35 h - The Strokes

Escenario Bestean

17:40 h - Oso Leone

19:30 h - Second

21:50 h - Idles

00:10 h - Suede

03:00 h - The Blaze

Escenario Gora!

17:30 h - Olatz Salvador

19:40 h - Uniforms

21:45 h - Jonathan Bree

00:25 h - Princess Nokia

03:00 h - Omar Souleyman

04:00 h - Zaza

05:30 h - Djake

Escenario Txiki

18:50 h - Cecilio G

20:50 h - Anari

23:05 h - The Intergalactic Republic of Kongo

01:55 h - Mueveloreina

Escenario Firestone

18:00 h - Antifan

20:00 h - Lester y Eliza

22:05 h - Georgia

Escenario Basoa

17:00 h - Álvaro Cabana

19:00 h - Moxie

22:00 h - DJ Seinfield

01:00 h - Bicep Dj set

04:00 h - Laurent Garnier

Escenario Lasai

19:00 h - Muevelocumbia

21:00 h - Olivia

23:00 h - Djohnston

01:00 h - Julian Falk

03:00 h - Mislav

Sábado 13 de julio

Escenario Nagusia

18:25 h - Cupido

20:15 h - Nathy Peluso

22:55 h - Weezer

01:40 h - Hot Chip

Escenario Bestean

17:40 h - Nogen

19:15 h - Nadia Rose

21:25 h - The Good, The Bad & The Queen

00:20 h - Vince Staples

Escenario Gora!

17:30 h - Serrulla

19:20 h - Cala Vento

21:45 h - Kero Kero Bonito

00:30 h - Hvob

03:00 h - Cut Copy

04:15 h - Charlotte Adigéry

05:00 h - 2Manydjs dj set

Escenario Txiki

18:50 h - Alien Tango

20:30 h - Viagra Boys

23:20 h - Shame

01:30 h - Pony Bravo

Escenario Firestone

18:00 h - Las Ligas Menores

19:35 h - Perro

22:00 h - Boy Azooga

Escenario Basoa

17:00 h - Alicia Carrera

19:00 h - Tama Sumo

22:00 h - Dj Dustin

01:00 h - Todd Terje

04:00 h - John Talabot

Escenario Lasai

19:00 h - Fenna Fiction

21:00 h - Sacha Mambo

23:00 h - Ninja

01:00 h - Phuong-Dan

03:00 h - Nuel