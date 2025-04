BBK Live 2025: el cartel más rompedor del festival llega con Kylie Minogue, Pulp o Bad Gyal

El cartel del Bilbao BBK Live 2025 ya es oficial y promete una edición inolvidable del 10 al 12 de julio en Kobetamendi. Entre las más de 80 actuaciones confirmadas, destaca la presencia de Kylie Minogue, leyenda indiscutible del pop global, que liderará la jornada del sábado con un espectáculo que promete ser una auténtica celebración de su inagotable capacidad de reinvención.

Con más de tres décadas de trayectoria, Kylie ha pasado del bubblegum pop de "The Loco-Motion" al trip-hop, la electrónica y el country, dejando huellas imborrables en cada etapa. Desde "Confide In Me" hasta su reciente himno bailable "Padam Padam", su presencia en Bilbao será uno de los momentos más esperados del verano musical europeo. Esta será una de las tres únicas paradas en la península, junto a Sevilla y Lisboa.

El BBK Live 2025 reafirma su apuesta por la pluralidad sonora y la perspectiva inclusiva con una programación que trasciende géneros y etiquetas. Pulp, emblema del britpop, debutará en Bilbao como cabeza de cartel el jueves 10, acompañados por artistas de la talla de Kaytranada, Michael Kiwanuka, BICEP, Ca7riel y Paco Amoroso y Japanese Breakfast, en una jornada que equilibra historia y vanguardia.

El viernes 11 será una oda al talento femenino, encabezado por Raye y Bad Gyal, junto a Amaia, Amyl & The Sniffers, Polo & Pan y Orbital, en un programa que combina electrónica, punk, pop y soul. El espacio Basoa volverá a ser el refugio electrónico del festival, con nombres como Octo Octa, Tiga B2B Cora Novoa, Avalon Emerson o Pearson Sound, en una experiencia sensorial 360º.

El sábado 12, además del esperado show de Kylie, contará con Damiano David (Måneskin) presentando su debut en solitario, Nathy Peluso, Sparks, Hidrogenesse, The Blessed Madonna, L’Impératrice, Makaya McCraven y Carolina Durante, entre otros. La jornada cerrará con un espectáculo que combinará música, cultura drag y celebración queer en el show We Still Believe de The Blessed Madonna.

Además de sus escenarios principales, el festival contará nuevamente con Lasai, el espacio para los sonidos lentos y atmosféricos, y Gorria, el nuevo club nocturno de identidad cambiante, curado cada noche por un colectivo diferente que convertirá la pista en un territorio de libertad absoluta.

Con vistas privilegiadas a Bilbao y una propuesta que combina música, naturaleza y comunidad, el Bilbao BBK Live 2025 promete ser más que un festival: una vivencia transformadora. Los abonos ya están a la venta en lasttour.org y las entradas de día se encuentran disponibles desde el 27 de marzo.