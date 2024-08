El artista callejero británico Banksy ha desvelado este lunes su octava obra en ocho días, la silueta de un rinoceronte dibujado en una pared que parece que trata de escalar un coche aparcado en la acera. La obra se encuentra ubicada en la calle Westmoor en el barrio de Charlton, en el sureste de Londres.

Como es habitual en él, utilizó su perfil de Instagram para reivindicar su autoría. Lo hizo a las 13:00 hora británica (12:00 GMT). Esta obra da comienzo a la segunda semana en la que el artista realiza pintadas en distintos puntos de Londres, siempre con temática animal.

Londres convertido en zoo artístico

La primera de sus obras la reveló hace justo una semana. Una cabra subida a la cornisa de un edificio con una cámara de seguridad apuntándola. La cámara posteriormente fue reubicada. Esta pintura apareció en el barrio de Richmond, al suroeste de Londres. En su segunda obra representó a dos elefantes saliendo de sendas ventanas y tratando de unir sus trompas. Esta pintura apareció en el barrio de Chelsea.

Tres monos colgando en la estación de Shoreditch High Street, que según fuentes cercanas al artista, podrían hacer referencia al proverbio japonés "no ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal", ilustraban desde el pasado miércoles el barrio del este de la capital inglesa. La cuarta obra es la única que no ha sobrevivido, un lobo aullando, plasmado sobre una parabólica del barrio Peckham. Sin embargo, esta obra ya no se puede contemplar en su ubicación original, ya que un grupo de encapuchados robó la antena en menos de una hora, después de que el artista oficializase su autoría.