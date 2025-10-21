El capricho de Trump por su salón de baile borra dos siglos de historia en la Casa Blanca: "Será el más hermoso del país"

El contexto La Casa Blanca ha iniciado las obras para construir un nuevo salón de baile impulsado por Donald Trump. El proyecto, valorado en 250 millones de dólares, genera polémica por afectar la estructura original del edificio y por su parecido con Mar-a-Lago.

Más de dos siglos de historia en Estados Unidos se ven alterados por la obsesión de Donald Trump. La Casa Blanca ya ha puesto en marcha las obras para construir el salón de baile que tanto desea el presidente norteamericano.

Trump había prometido hace unos meses que el proyecto no modificaría la estructura original de la Casa Blanca y que se trataría solo de un anexo. Sin embargo, la realidad es diferente: se está demoliendo parte de la histórica fachada del Ala Este.

Este capricho presidencial tendrá un costo de 250 millones de dólares, que, según Trump, se financiarán completamente con donaciones privadas. "No hay dólares del Gobierno, no", aseguró ante los medios de comunicación.

El nuevo salón, de 8.000 metros cuadrados y con capacidad para 900 personas, tendrá un estilo muy similar al del salón de baile de la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Florida. "Tendremos el salón de baile más hermoso del país", presumió.

