Buscan explicaciones: el Senado francés cita a la directora del Louvre por las deficiencias en seguridad

El contexto El robo en el Museo del Louvre ha desatado una ola de críticas al Gobierno francés por las deficiencias de seguridad en uno de los símbolos culturales más importantes del país. Parlamentarios piden explicaciones y una investigación urgente sobre el caso.

El robo en el Museo del Louvre deja en evidencia al Gobierno de Francia por las deficiencias de seguridad en uno de los mayores emblemas nacionales. Desde la Comisión de Cultura del Senado y de la Asamblea Nacional se ha solicitado que la directora del museo sea interrogada y que se abra una comisión de investigación en el Parlamento.

Según Laurent Lafon, presidente de la Comisión de Cultura en el Senado, la directora del Louvre será interrogada este miércoles 22 de noviembre en la cámara alta. La falta de mantenimiento en los sistemas de seguridad y la escasa instalación de nuevas cámaras en los últimos años han provocado duras críticas de varios diputados.

Estas carencias ya habían sido señaladas el pasado mes de febrero por Kim Phan, administrador general del Louvre: "Algunos equipamientos son de los 90, tienen 35 años de antigüedad y se están volviendo obsoletos".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.