La predicción de María León sobre su juicio por atentado contra la autoridad: "No voy a ganar, ya me lo han demostrado"

La actriz, condenada a 5.700 euros por resistencia a la autoridad y lesiones, ya sabía antes del juicio que no iba a ganar: "Me siento en la obligación de estar ahí y de resistir".

María León ha hablado en Lo de Évole acerca de su juicio por atentado contra la autoridad. La actriz, en el programa, ha confirmado que le han llegado a ofrecer acuerdos para que todo se quedara ahí. "No me he querido doblegar", cuenta.

"Me han ofrecido hacer acuerdos. He podido pagar un dinero y aquí se queda la cosa. No me he querido doblegar. ¿Una multa? La pago. Han intentado condenarme de otra manera, eso ha sido lo más doloroso", expresa.

Y ha hablado sobre lo que ha terminado pasando: "No voy a ganar, ya me lo han demostrado. Pero me siento en la obligación de estar ahí y de resistir. Quiero sentir que me he puesto enfrente... ¿para defender qué? Nada, no voy a ganar, pero un poco de resistencia".

Una vez celebrado el juicio, María León ha sido condenada a pagar en concepto de multa un total de 5.700 euros por resistencia a la autoridad y lesiones. Además, deberá abonar 100 euros a la agente lesionado. El juzgado, no obstante, la absuelve del delito de desobediencia.