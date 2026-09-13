Atresmedia triunfa en el FesTVal con premios para Wyoming, Marc Giró y Cristina Pardo

Los detalles También la trilogía 'La novia gitana' se ha llevado premio en una gala de éxito para Atresmedia y laSexta.

Atresmedia ha destacado en la 18ª edición del FesTVal de Vitoria, obteniendo premios para varios de sus profesionales y programas, incluyendo los de laSexta. Marc Giró, al recibir su galardón por "Cara al Show", expresó su satisfacción por estar en una cadena que respeta a las personas migrantes. Durante la recogida del premio, destacó su aprecio por laSexta, recordando que es la única cadena donde encontró humor y cultura. Cristina Pardo, también premiada, agradeció a sus compañeros de laSexta por 20 años de trayectoria. Además, el Gran Wyoming y la trilogía "La novia gitana" fueron reconocidos, consolidando el éxito de Atresmedia.

Atresmedia ha triunfado en la edición número 18 del FesTVal de Vitoria con galardones para varios profesionales y programas tanto del grupo como de laSexta.

Entre aplausos y con la alegría que le caracteriza, Marc Giró subió al escenario a recibir uno de los premios por Cara al Show: "Realmente estoy calmado, en paz y feliz de estar en una cadena en la que a los personas migrantes se las llama personas migrantes y no se las llama invasores".

Este sábado por la noche recogía el premio FesTVal recordando porqué los miércoles es su día favorito de la semana y por qué le gusta tanto laSexta: "Aparte de que me encanta la televisión, soy narcisista y me miraba a mí mismo también. Hacía zapping y en la única cadena donde se reían y donde parecía que la gente era feliz y hablaban de cultura era en laSexta, era en mi programa".

Igual de agradecida fue Cristina Pardo, también obsequiada con un galardón: "Quiero dar las gracias a las personas con las que he compartido vida estos últimos 20 años en laSexta. Creo que es una cadena que hace mucho y para el público y la ciudadanía".

En una gala de clausura del Festival de Televisión llena de talento, periodismo y humor en la que también galardonaron al Gran Wyoming y a la trilogía 'La novia gitana' haciendo que Atresmedia y nuestra cadena brillara más que nunca.

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