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Estreno en exclusiva

'A la deriva', la nueva serie de Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher, se estrena en exclusiva en Atresplayer

Los detalles La producción de Atresmedia estará disponible el 20 de septiembre en Atresplayer. La ficción se presentó este viernes en el FesTVal de Vitoria y muestra una historia de mujeres fuertes y resilientes.

Reparto de la serie 'A la deriva'. Reparto de la serie 'A la deriva'. Atresmedia
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'A la deriva', la nueva serie de Atresmedia protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher, llega a Atresplayer en exclusiva el próximo 20 de septiembre después de que este viernes se presentara en el FesTVal de Vitoria. La producción se estrenará con un nuevo capítulo cada semana y próximamente se verá en el Prime Time de Antena 3.

La serie traslada al espectador hasta los años 70, a Bastuel, un humilde pueblo pesquero que sufre una terrible tragedia con el naufragio de un barco y la desaparición de sus tripulantes. Es una historia dramática de mujeres fuertes y resilientes que comienza con el regreso inesperado de unos marineros a los que se daba por fallecidos en un naufragio.

La ficción está protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao, Michel Noher, Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Natalia Huarte, Lucía Guerrero, Silvia Alonso, Roberto Enríquez, Amparo Fernández, David Castillo, Llorenç González, Albert Baró, Camila Viyuela, Richard Holmes y Mariam Hernández, entre otros

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