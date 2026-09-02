Atresmedia desembarca en el FesTVal 2026 con 'Pesadilla en la cocina', 'Las hijas de la criada' y las series verticales de Flooxer

Los detalles Además, el grupo ha triunfado en la XVIII edición del FesTVal de Vitoria, recibiendo cuatro galardones. Entre ello, a El Gran Wyoming, 'Cara al show con Marc Giró' o Cristina Pardo.

Atresmedia, el grupo televisivo líder, vuelve un año más al FesTVal de Vitoria, una de las principales citas anuales del sector audiovisual, para presentar sus principales novedades del nuevo curso televisivo. Con un gran despliegue de presentaciones de ficción y entretenimiento, Atresmedia volverá a reafirmar su compromiso con la producción televisiva nacional.

Del 9 al 11 de septiembre, Atresmedia presentará las novedades más esperadas de Antena 3, laSexta y atresplayer de la próxima temporada. Así, Atresmedia traslada a Vitoria, además, el gran talento con el que cuentan estas producciones, tanto delante como detrás de las cámaras, así como a sus respectivos responsables y productores ejecutivos.

'Pesadilla en la cocina' (Jueves 10 de septiembre)

Como cada año, laSexta también tendrá su presencia en el FesTVal de Vitoria. El jueves 10 de septiembre será el turno de 'Pesadilla en la cocina', uno de los programas estrella y más emblemáticos de la cadena de Atresmedia.

laSexta presentará en el FesTVal la décima temporada del programa que conduce Alberto Chicote, y que se ha convertido ya en historia de la televisión, triunfando en cada una de sus temporadas y siendo uno de los formatos más icónicos de la cadena.

El chef dará todos los detalles de la nueva temporada del programa, que volverá muy pronto con nuevas entregas al prime time de laSexta. Reconducir a unos propietarios y empleados completamente perdidos volverá a ser la misión principal de Chicote, que se volverá a enfrentar a cocinas en las que el caos y la suciedad son las auténticas protagonistas.

Y es que en esta décima temporada, el objetivo de 'Pesadilla en la cocina' seguirá siendo el mismo con el que arrancó el programa diez cursos atrás: salvar a hosteleros y restaurantes al borde del colapso.

El Gran Wyoming y 'Cara al show con Marc Giró', galardonados

Atresmedia ha triunfado en la XVIII edición del FesTVal de Vitoria, recibiendo cuatro galardones que se entregarán en la gala de clausura que se celebrará el sábado 13 de septiembre en el Palacio de Congresos Europa, en Vitoria-Gasteiz. El festival ha reconocido el talento de algunos de los profesionales que trabajan en formatos y ficciones de Antena 3, laSexta y atresplayer.

El presentador de 'El Intermedio' en laSexta, El Gran Wyoming, recibirá el premio Joan Ramón Mainat 2026, por el que ha sido reconocido "gracias a una singular y dilatada trayectoria como referente de la sátira política en la televisión española".

Mientras que 'Cara al show con Marc Giró', el formato de entretenimiento de laSexta de Marc Giró que combina el humor irreverente con el análisis de la actualidad y entrevistas a los grandes nombres de la cultura y el entretenimiento, recibirá un Premio FesTVal 2026.

Otros premiados: Cristina Pardo y la trilogía 'La novia gitana'

Por su parte, la periodista Cristina Pardo ha sido premiada con un Premio FesTVal "por sus veinte años de trayectoria en laSexta, cadena en la que ha dirigido y presentado espacios como 'Liarla Pardo' y donde ha conducido durante los últimos cinco años 'Más Vale Tarde' junto a Iñaki López". Un galardón que coincide con su aterrizaje en el prime time de Antena 3 con 'La Mesa'.

La trilogía 'La novia gitana' recibirá un Premio FesTVal "por culminar con éxito la adaptación televisiva de la saga de Carmen Mola iniciada con 'La Novia Gitana' y continuada con 'La Red Púrpura' y 'La Nena', que Paco Cabezas cierra ahora con 'La Nena'.

El estreno de las tres entregas en atresplayer ha confirmado a esta trilogía como una de las apuestas de ficción criminal más sólidas del catálogo de Atresmedia”.

'Las hijas de la criada' (Miércoles 9 de septiembre)

El FesTVal acogerá la gran premier del segundo episodio de la serie original de Atresmedia, 'Las hijas de la criada', que contará con la presencia de alguno de sus protagonistas en Vitoria.

Se trata de la adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega, que recibió el Premio Planeta 2023 y que Antena 3 estrena este jueves 3 de septiembre en prime time tras su gran éxito en atresplayer, donde se convirtió en el mejor estreno de la plataforma de los últimos tres años, siendo uno de los contenidos más vistos en la misma.

'Las hijas de la criada' traslada al espectador a Galicia, año 1900. En el pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina. La primera pertenece a la criada, Renata, mientras que la segunda es hija de los Valdés, don Gustavo y doña Inés.

Una venganza inesperada sacudirá la vida de esas niñas y de todos ellos, y hará que doña Inés tenga que sobrevivir al desamor y al dolor del abandono. Y también a las luchas de poder para convertir a su verdadera hija en la heredera de un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas.

Otras presentaciones

Antena 3 dará el pistoletazo de salida a su presencia en el FesTVal de Vitoria 2026 presentando '99 para ganar', una de sus grandes apuestas de entretenimiento para la nueva temporada, que aterrizará muy pronto en el prime time de la cadena.

Atresmedia presentará, también el miércoles 9 de septiembre, su importante y firme apuesta por las series verticales en Flooxer, el canal juvenil de atresplayer. El grupo de comunicación, que ha sido pionero en la producción de este tipo de ficciones en España, además anunciará en primicia en el FesTVal de Vitoria nuevos proyectos de series verticales.

Por su parte, el viernes 11 de septiembre, Atresmedia presentará 'A la deriva', su gran apuesta de ficción para esta nueva temporada. Paula Echevarría y Daniel Grao, dos de sus protagonistas, estarán presentes junto a Lucía Guerrero y Adelfa Calvo, para dar todos los detalles de esta importante apuesta que llegará a atresplayer el próximo 20 de septiembre, antes de aterrizar en el prime time de Antena 3.

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