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Cristina Pardo recibe el reconocimiento del FesTVal por sus 20 años de trayectoria en laSexta

Con formatos como Liarla Pardo y Más Vale Tarde durante sus 20 años en laSexta, Cristina Pardo ha recibido el reconocimiento del FesTVal.

La Mesa de Cristina Pardo teaser - horizontal sin logo margen La Mesa de Cristina Pardo teaser - horizontal sin logo margenatresplayer

El FesTVal de Vitoria-Gasteiz 2026, que se celebrará del 7 al 12 de septiembre, ha anunciado los nombres de los premiados este 2026. Entre ellos, se encuentran presentadores de laSexta, reconociendo el talento y la apuesta por la información y el entretenimiento de la cadena, que, además, celebra su 20 aniversario.

Cristina Pardo ha sido reconocida por sus 20 años en la cadena con formatos como Liarla Pardo y Más Vale Tarde. Además, los premios recuerdan que la presentadora dará su salto al Prime Time de Antena 3 con un nuevo programa propio llamado 'La mesa'.

Además, de Pardo también ha recibido un reconocimiento Cara al Show, el programa presentado por Marc Giró, que combina entrevistas, humor irreverente y análisis de la actualidad junto a algunos de los grandes nombres de la cultura. A este galardón se suma el Premio Joan Ramón Mainat 2026 para El Gran Wyoming, que reconoce su singular y dilatada trayectoria como uno de los grandes referentes de la sátira política en la televisión española y sus dos décadas al frente de El Intermedio.

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