Un juez cita a declarar a Begoña Gómez como investigada por denuncia falsa contra Vito Quiles

El contexto La denuncia fue presentada por Begoña Gómez después de que Quiles le impidiera salir de un restaurante, donde fuentes del entorno de Gómez sostenían que la acosó con preguntas de manera agresiva.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Majadahonda ha citado a declarar a Begoña Gómez como investigada tras una querella presentada por Vito Quiles por presunto delito de denuncia falsa. La denuncia inicial de Gómez surgió después de un incidente el 29 de abril en un restaurante de Las Rozas, donde Quiles supuestamente le impidió salir y la acosó con preguntas. Sin embargo, el juez archivó la denuncia al no encontrar pruebas de relevancia penal en las grabaciones. Tanto Gómez como la Fiscalía recurrieron este archivo, y la Audiencia Provincial de Madrid revisará el caso el 7 de septiembre.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Majadahonda ha citado a declarar como investigada a Begoña Gómez después de que Vito Quiles emprendiera acciones legales contra ella por un presunto delito de denuncia falsa.

Vito Quiles ha difundido en sus redes sociales la citación de Begoña Gómez como querellada el próximo 23 de octubre. En la misma jornada, el juez ha citado como querellante al agitador.

El procedimiento parte de la denuncia que Gómez presentó contra él por un incidente ocurrido el pasado 29 de abril en un restaurante de Las Rozas (Madrid).

La denuncia fue presentada después de que Quiles le impidiera salir de un restaurante, donde la había localizado y donde, sostenían fuentes del entorno de Gómez, la acosó con preguntas de manera agresiva, impidiéndole la salida del local mientras la grababa.

Estas citaciones se producen después de que el pasado 30 de mayo un juez de Majadahonda archivara la denuncia presentada por Begoña Gómez al entender, tras visionar las imágenes aportadas en la causa, que no se habían podido "acreditar hechos que posean relevancia penal", ya que "en las grabaciones no se aprecian las conductas denunciadas".

Begoña Gómez y la Fiscalía Provincial de Madrid recurrieron este archivo, en un recurso que la Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto analizar el próximo 7 de septiembre.

En el auto de sobreseimiento, el juez argumentó que el visionado no acreditaba un "zarandeo" o que Vito Quiles "haya rodeado a la denunciante con el brazo", como denunciaba la mujer del presidente, sino que entra en el local con la intención de dirigirse a ella "con multitud de cuestiones sin esperar respuestas, pero la denunciante abandona de inmediato el local y es B. M. -su amiga- quien aparta al denunciado".

El propio Quiles colgó en sus redes un vídeo editado en el que no se veía nada de lo ocurrido en el interior del establecimiento hostelero, sino solo del altercado que protagonizó posteriormente cuando Gómez finalmente logró abandonar el local.

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