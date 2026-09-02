El director de la Policía asegura a Marlaska que el informe "no atribuye a las Fuerzas de Seguridad marroquíes" la entrada masiva a Ceuta

Los detalles Así lo ha informado Interior después que este martes se filtrara el contenido de ese documento que se envió a la jueza, lo que provocó que el ministro reclamara a Pardo en una carta enviada de madrugada que aclare a "la mayor brevedad" si Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva de migrantes.

El director general de la Policía, Francisco Pardo, informó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el informe presentado en la Audiencia Nacional no atribuye a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de la crisis migratoria en Ceuta. Pardo explicó que la jueza de la Audiencia Nacional ordenó no divulgar información del informe a superiores, por lo que él no tenía conocimiento previo. La jueza autorizó al equipo investigador a compartir el informe con sus superiores. Grande-Marlaska exigió conocer cuándo la Policía Nacional tuvo acceso a la investigación, considerándolo esencial para adoptar decisiones sobre la crisis migratoria.

El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha comunicado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el informe presentado en la Audiencia Nacional "no atribuye a las Fuerzas de Seguridad marroquíes" la "planificación o ejecución" de la crisis migratoria en Ceuta, según han trasladado fuente de Interior a laSexta.

El ministerio que dirige Grande-Marlaska ha señalado que Pardo ha explicado que la jueza de la Audiencia Nacional que instruye el proceso penal dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre la elaboración y contenido de dicho informe, "por lo que el director general de la Policía no tuvo conocimiento previo del mismo".

También han apuntado que la jueza ha autorizado este miércoles al equipo investigador a dar acceso a sus superiores a dicho informe. "Solicitados informes al respecto a la comisarías generales de Información y de Extranjería y Fronteras, el director general de la Policía ha comunicado al ministro del Interior que no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta", han detallado.

En cuanto al aviso que la CENIF remitió el 29 de julio a los puestos fronterizos, el director general de la Policía ha explicado, según Interior, que se trató de una alerta de riesgo frecuente que no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva el día siguiente.

Así lo han informado después que este martes se filtrara el contenido de ese documento que se envió el lunes a la jueza. Esto provocó que el ministro reclamara a Pardo en una carta enviada de madrugada que le informara a "la mayor brevedad" si Marruecos estuvo detrás de la entrada masiva de migrantes.

Grande-Marlaska exigió, además, "conocer desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa investigación". Algo que considera "esencial" para que el Gobierno pueda adoptar "las decisiones oportunas" en relación con la crisis migratoria de Ceuta en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado.

Interior ha informado este miércoles que no les "consta que la jueza haya solicitado a nadie un informe sobre la participación de Marruecos en los hechos". Y han manifestado que desde el pasado 30 de julio, "son numerosos los informes policiales sobre lo sucedido remitidos a la Secretaría de Estado de Seguridad".

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