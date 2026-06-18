Alberto Chicote, tras la transformación de 'El Barrio' por Servicio Secreto: "Han venido los Reyes Magos"

Con un local completamente renovado, tanto en el exterior como en el interior, la emoción y la ilusión se apodera del equipo de 'El Barrio', tras ver el trabajo realizado por Alberto Chicote.

Después de días de intenso trabajo y siguiendo los consejos de Alberto Chicote, el equipo de 'El Barrio' por fin descubre el resultado de la transformación de su restaurante.

Una renovación que comienza por la fachada, donde un nuevo letrero y una tipografía mucho más moderna logran conquistar al equipo desde el primer momento. El aspecto exterior del establecimiento causa una gran impresión entre los trabajadores. "Qué chulada", exclama la madre de Kike, dueño del local.

En el interior, los cambios también sorprenden. Raúl, el camarero, destaca el protagonismo del color "verde esperanza" en la decoración. Además del suelo, que cambia por completo la imagen del local. Una decoración que incorpora detalles que rinden homenaje al barrio, como cuadros antiguos que refuerzan la identidad y la historia del entorno.

"Han venido los Reyes Magos", reacciona Alberto Chicote, al ver la alegría del equipo de 'El Barrio': "Me encanta mi trabajo".

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