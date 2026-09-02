Alemania identifica a dos sospechosos en relación con el ataque ruso contra Leipzig

El contexto El Gobierno alemán responsabilizó este martes a Rusia del ataque híbrido con drones sobre el aeropuerto de Leipzig, en el que se encontraron sistemas no tripulados con explosivos el pasado 4 de agosto.

Las autoridades alemanas han identificado a dos sospechosos relacionados con un intento de ataque con drones en el aeropuerto de Leipzig, según informa el periódico SZ. El Gobierno alemán ha responsabilizado a Rusia de este ataque híbrido, en el que se encontraron drones con explosivos el pasado 4 de agosto. El ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, declaró en una rueda de prensa en Berlín, junto al ministro de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, que el Gobierno federal concluye que Rusia es responsable del ataque en Leipzig. La noticia está en proceso de ampliación.

Las autoridades alemanas han identificado a dos sospechosos en relación con un intento de ataque con drones al aeropuerto de Leipzig, según informa el periódico SZ.

El Gobierno alemán responsabilizó este martes a Rusia del ataque híbrido con drones sobre el aeropuerto de Leipzig, en el que se encontraron sistemas no tripulados con explosivos el pasado 4 de agosto.

"El Gobierno federal llega a la conclusión de que Rusia es responsable del ataque híbrido perpetrado en Leipzig el 4 de agosto", dijo el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, en una rueda de prensa en Berlín junto al titular de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul.

Wadephul anunció, como consecuencia, el cierre del consulado de Rusia en Bonn, en el oeste de Alemania, y además, se cancelará el contrato del centro cultural ruso "Casa Rusa" en Berlín. Además, Berlín reforzará los "controles de entrada para los ciudadanos rusos y aumentamos la presión sobre la flota fantasma rusa", precisó el jefe de la diplomacia germana.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, ha afirmado en declaraciones a la agencia 'Interfax' que su gobierno responderá a estas "acciones antirrusas", añadiendo que "Berlín está metido hasta el cuello tanto en la instigación del conflicto ucraniano como en la participación en atentados terroristas contra la población civil", en alusión a los ataques con drones de Kyiv contra la retaguardia rusa.

Por su parte, Vladímir Putin ha vinculado estas acusaciones alemanas con la caída de popularidad de las autoridades del país europeo y en particular, con la situación del canciller Friedrich Merz.

"El canciller se encuentra en una posición difícil a nivel político. No goza de la confianza de sus ciudadanos. Y está claro por qué: porque no defiende los intereses nacionales", dijo el jefe del Kremlin al término de su participación en una cumbre en Kirguistán.

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