Atresmedia TV apuntala su liderazgo mejorando incluso los datos con los que cerró el año pasado (sube +1,5 puntos respecto a diciembre) y vuelve a alzarse con la triple corona: Atresmedia TV (27,2%) es el Grupo líder en enero, pese a contar con un canal menos que su competidor, Antena 3 (14,2%) es la cadena líder y ya suma 15 meses a la cabeza y laSexta (6%) es la tercera cadena privada más vista.

Atresmedia TV es en enero, como lo fue en 2022, el Grupo líder de audiencia. Registra un 27,2% en el mes (subiendo +1,5 puntos vs diciembre). En Prime Time, repite como el Grupo líder con un 27,3% (+1,0 puntos vs diciembre), aumentando la distancia con su competidor a +3,8 puntos, y le gana también en la franja estelar en Target Comercial (26% vs 25,6%). Es, un mes más, el grupo que más personas ven cada día, con más de 19,6 millones de espectadores únicos cada día y también el más visto en diferido y ya van 22 meses consecutivos de liderazgo en este consumo.

[[H2:laSexta, tercera cadena privada y ‘Aruser@s’, líder en la mañana]]

laSexta es en enero, un mes más, la tercera cadena privada más vista y ya son 64 de los últimos 66 últimos meses, y ganándole también en Target Comercial (6,9% vs 6%). ‘Aruser@s’ comienza el año como terminó 2022: lidera, por 8º mes consecutivo, a una ventaja de +1,5 puntos de su competencia, su mejor enero histórico y ganando también en su emisión completa.

laSexta Noticias es la opción informativa que más crece este mes (+0,7 puntos) y logra su mes más visto en 9 meses.

Antena 3 (14,2%) es la TV líder

En enero de 2023, mes que cumple sus 33 años de historia, Antena 3 (14,2%) arranca el año como la TV líder y prolonga su mayor racha histórica de liderazgo ya durante 15 meses consecutivos. Firma el mejor inicio de año desde 2009 y es la cadena que más crece respecto a diciembre (+0,7 puntos), logrando la mayor ventaja mensual con su principal competidor en 25 años (desde agosto 1998): +3,7 puntos. Es la cadena más vista en todas las franjas desde la Sobremesa al Late Night, mejorando su seguimiento en las de mayor consumo respecto al mes pasado: Sobremesa (16,7%, +0,7), Tarde (13,2%, +1,3), Prime Time (15,8%, +0,5) y Late Night (11,7%).

En la franja estelar aumenta su incontestable liderazgo y registra la mayor ventaja con su rival en 28 años, desde enero 1995, al que casi dobla: 15,8% vs 8,3% y gana también en Target Comercial en el horario de mayor consumo y más apreciado por los anunciantes, el Prime Time (13,7%).

Un liderazgo absoluto que refrenda su modelo televisivo, basado en una programación que triunfa de la mañana a la noche y sin eventos deportivos, situándose prácticamente todos los días del mes como la TV líder. En enero ha vuelvo a conseguir, un mes más, los informativos, los programas y las series más vistas de la TV. Es, igualmente, la cadena que logra más espectadores únicos, con más de 13,5 millones de media cada día y la más vista en diferido, por 14º mes consecutivo y repitiendo máximo de temporada en este consumo.

Antena 3 Noticias son los informativos líderes por 37º mes consecutivo y, con un 19,5% de media, crecen e incrementan hasta los +8 puntos la ventaja con su competidor, de nuevo entre las mayores de la historia. La cadena también logra los programas más vistos de la TV con ‘Pasapalabra’, ‘El Hormiguero’ y ‘El Desafío’ en el Top 3. ‘Y ahora Sonsoles’ consolida su liderazgo en la tarde con su mejor mes, mientras que ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’ y ‘La ruleta de la suerte’ siguen imbatibles en la mañana. Antena 3 también lidera en ficción, un mes más. Vuelve a lograr así en enero las series más vistas con ‘Hermanos’ y ‘Secretos de familia’ líderes en sus respectivos Prime Time y, cada día, con ‘Tierra amarga’ y ‘Amar es para siempre’.

En cuanto a las cadenas temáticas, Nova (2%) es la temática femenina de lunes a viernes y lidera, otro mes más, su franja de novelas. Neox (2%) logra su máximo de temporada y líder temática en 25 a 44 (4,3%). Mega (1,2%) logra sus mejores registros en hombres (1,6%) y ‘El Chiringuito de Jugones’ continúa como lo más visto del canal. Y Atreseries (1,7%) continúa como la cadena de nueva creación líder desde su nacimiento, además de la temática más vista en diferido con su 2º resultado histórico en este consumo (3,1%).