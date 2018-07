El asesino de Christina Grimmie llevaba dos pistolas, dos cargadores y un cuchillo en el momento de su muerte

La Policía de Orlando ha identificado a Kevin James Loibl, de 27 años, como el hombre que asesinó a la cantante Christina Grimmie antes de quitarse su propia vida. Loibl, procedente de St. Petersburg, Florida, viajó a Orlando con la intención específica de asesinar a Grimmie, de 22 años.

Loibl se disparó instantes después de abrir fuego contra la joven y llevaba dos pistolas, dos cargadores y un cuchillo de caza en el momento de su muerte. La cantante había terminado minutos antes su concierto en el teatro The Plaza Live junto con la banda Before You Exit. Grimmie fue trasladada de urgencia un hospital en estado crítico y horas después ha fallecido.

Kevin James Loibl | Policía de Orlando

"Con gran dolor del corazón podemos confirmar que Christina ha fallecido y se ha ido con el Señor", ha anunciado su representante, Heather Weiss, en un comunicado. "Fue tiroteada en su concierto en Orlando y, desafortunadamente, no ha sobrevivido a las heridas de los disparos. Pedimos en este momento que se respete la privacidad de su familia y amigos en este momento de duelo", ha señalado.

Grimmie quedó tercera en la sexta temporada del concurso televisión 'The Voice'. Fue descubierta por sus vídeos en el canal YouTube, donde tenía muchos seguidores. Antes de su asesinato, la cantante difundió un vídeo en redes sociales animando a sus seguidores a acudir al concierto.