El verano es época de festivales. De elegir bien los conciertos a los que acudir. A pocos días del arranque del Arenal Sound, te contamos todos los detalles de uno del festival que recibe su nombre de la playa de Burriana donde se celebra, "El Arenal".

Cómo ir hasta el Arenal Sound

Si vives lejos, dispones de varias opciones para no perderte el evento. Se han organizado rutas en bus desde 30 ciudades de todas partes de España. Lo mejor de esta opción es que llegarás hasta la misma puerta de la zona de descanso del festival.

Si el autobús no te convence también puedes llegar en tren. La estación más cercana a la playa "El Arenal" es la de "Burriana-Alquerías del Niño Perdido", aunque hay otras más. Además, desde la estación de Burriana dispones de una línea de autobuses que conectan con la playa.

Si prefieres el avión, los aeropuertos más cercanos para el Arenal Sound son los de Valencia y Castellón. Desde el aeropuerto de Valencia puedes llegar en metro hasta la Estación del Norte. Haciendo parada en Xàtiva puedes coger un tren hasta Burriana y de ahí un autobús hasta la playa donde se celebra el festival.

Otra opción para llegar hasta el festival es el "Volkswagen Drivig Music", una plataforma para compartir coche hacia festivales. A través de ella puedes tanto anunciar tu coche para viajar con otras personas como buscar algún vehículo disponible para llegar al festival que quieras. Si no encuentras ninguno adecuado puedes probar en plataformas similares como BlaBlaCar o Amovens. Esta última te permite incluso alquilar el coche completo durante los días que necesites.

Cómo moverse en Burriana

Una vez llegues al Arenal Sound también necesitarás moverte por la localidad. Para ello puedes utilizar los servicios de taxi de Castellón o el autobús urbano. Para esto último, la organización del festival ha ideado el "sounder bus". Este abono permite utilizar las rutas habilitadas para llegar hasta el Arenal Sound todas las veces que quieras entre el 1 y el 7 de agosto. Pero una advertencia: no se podrá utilizar el abono hasta que se active al canjear la entrada en el espacio del festival destinado a ello.

Aunque los abonos generales y VIP ya están agotados, aún se pueden comprar las entradas por días, con un precio de 50 euros. Estos últimos tickets no incluyen acceso al camping pero podrás disfrutar de un gran cartel de artistas que te presentamos a continuación.

Jueves 1 de agosto

El cartel lo encabezan artistas tan conocidos como Karol G, Don Patricio, SFDK o La Pegatina. Este primer día de festival contará con los siguientes nombres:

Farruko

Oliver Heldens

Dellafuente

Maikel Delacalle

Zetazen

Dani Fernández

Les Castizos

Hektor Mass

The Parrots

Ladilla Rusa

Gomad!&Monster

Linqae

Icanteachyou

Boccachicco

Cori Matius

Manema

Viernes 2 de agosto

El segundo día actuarán grupos de la talla de Martin Garrix, Fangoria, Anitta o Pignoise. El cartel lo completan estos cantantes:

Dorian

Rayden

Zahara

Nancys Rubias

Sofía Ellar

Luc Loren

Brisa Fenoy

King Jedet

Flaca

Todo el Rato

El Tío La Careta

Black Mamba

We Are Not Djs

Borja Sant

Yahaira

Agu Lukke

Sábado 3 de agosto

Para empezar el fin de semana se subirán a los escenarios del Arenal Sound artistas como Thirty Seconds To Mars, Vetusta Morla, Ummet Ozcan o Iván Ferreiro. Además, actuarán los siguientes grupos:

Second

Lola Índigo

Cat Dealers

Carolina Durante

Arnau Griso

Ms Nina

Muerdo

Adala & The Same Song Band

Space Elephants

Brian Van Andel

Fusa Nocta

Peranola

Pitty Bernad

Víctor Pérez

Jake Rello

Say Yes DJ

Domigno 4 de agosto

El festival lo cierran cantantes como Don Diablo, Morat, C. Tangana, Beret o Natos y Waor. Los asistentes también verán las actuaciones en vivo de estos otros artistas:

Ayax y Prok

Bad Gyal

Toteking

Zoo

David Rees

Pol 3.14

Melo Moreno

Hiddn & Dj Junior

Sandro Avila

Periferia Norte