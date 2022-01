Gabriel Rufián, Ana Peleteiro, Jordi Évole, Aitana... muchos artistas, políticos, deportistas y otros personajes mediáticos se han pronunciado en las redes sobre sus predilecciones en la gran gala final del Benidorm Fest.

Este evento musical, que tiene origen en el Festival Internacional de la Canción de Benidorm, ha vuelto con éxito para convertirse en la fórmula para elegir al representante para Eurovisión de 2022. En una noche de festiva en la que el sistema de votación y las discrepancias entre el voto del público y la decisión del jurado han incendiado las redes.

La gala presentada Alaska, Máxim Huerta e Inés Hernand proclamó vencedora a Chanel Terrero, que será la representante de España en la próxima gala de Eurovisión. Para seleccionar al ganador se sumaban los puntos del jurado, del público y del voto demoscópico, pero el peso de cada votación es diferente. Mientras que los más votados por el público eran recompensados con 30 puntos, el elegido por el jurado sumaba la friolera de 51 puntos.

La cantante cubana destacó con la máxima puntuación del jurado, mientras que el voto demoscópico la proclamó segunda, detrás de la Tanxungueiras, y el público la situó en tercer lugar, por detrás de las Tanxungeiras y Rigoberta Bandini. Esta discrepancia entre el público y el jurado se hizo visible en las redes en las que la brecha entre la ganadora y las preferencias del público se hacía aún más evidentes.

Las redes arden por el resultado del Benidorm Fest

La cantante Aitana, quién se confesaba muy fan de Rigoberta Bandini, felicita, al igual que muchos otros artistas, a Chanel por su impresionante actuación en el festival.

Otros como Gabriel Rufian no ha dudado en compartir sus preferencias y, al no coincidir estas con el resultado, protestar. Pero hay algo en lo que es difícil discrepar con el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, con su tuit "que vaya todas". Si algo ha demostrado la gala del Benidorm Fest es que España tiene grandes referentes musicales de muchos estilos y un público ansioso por disfrutar de ellos.

Por su parte, otro de los comentarios más compartidos fue la reacción de Jordi Évole: "Jugamos como nunca y perdimos como siempre!". Una frase que podemos encontrar de la mano de muchos usuarios en las redes que denota, una vez más, como el jurado y el público no compartían la misma opinión respecto a las actuaciones de la noche.

Ana Peleterio dejó claro su enfado con el jurado, tras dejar fuera a las gallegas del grupo Tanxugueiras, pese a ser las favoritas de público. "El jurado que se vaya para cama un ratiño. NON ME AMOLES (No me fastidies)", compartía la atleta en su perfil de Twitter.

La cómica y presentadora Ana Morgade es una de las que mejor resumen las reacciones en Twitter de la noche: "Chanel es encantadora y canta y baila como una diosa. Pero el jurado le ha hecho un flaco favor, porque la ha convertido en una forzosa candidata impopular. Me da una pena terrible, e insisto: ESTÁS MÁS PERDIDA QUE EL JURADO DEL BENIDORM FEST ES MI FRASE RESUMEN DEL 2022", condensado en pocas palabras una noche festiva que acabo con la migración del apoyo de muchos eurofans españoles a la vecina Portugal.