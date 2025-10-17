La Oreja de Van Gogh anuncia nueva gira para 2026 tras confirmar el regreso de Amaia: "Tenemos más ganas que nunca"

La Oreja de Van Gogh en el cartel de la gira 2026

Los detalles El primer concierto será el 9 de mayo en Bilbao. La gira concluirá en Pamplona en noviembre del próximo año. Las entradas salen a la venta el lunes a mediodía.

El regreso de Amaia... y nueva gira. La Oreja de Van Gogh ha anunciado este viernes una gira que recorrerá España el año que viene: el 'Tantas Cosas Que Contar Tour' arrancará el 9 de mayo en Bilbao y concluirá el 20 de noviembre de 2026 en Pamplona. Las entradas, según ha indicado la banda, estarán disponibles en su página web a partir del próximo lunes, 20 de octubre, a las 12:00 horas.

Así lo ha indicado el grupo en una publicación en redes sociales junto a un vídeo en el que Amaia Montero interpreta uno de los grandes éxitos del grupo, 'Puedes contar conmigo', y el siguiente mensaje: "Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora".

En concreto, los conciertos y fechas previstos son los siguientes:

9 de mayo de 2026: Bilbao , Bizkaia Arena - BEC

, Bizkaia Arena - BEC 28 y 29 de mayo: Madrid , Movistar Arena

, Movistar Arena 6 de junio: Albacete , Estadio José Copete

, Estadio José Copete 13 de junio: Murcia , Plaza de Toros

, Plaza de Toros 26 de junio: Sevilla , Live Sur Stadium

, Live Sur Stadium 27 de junio: Fuengirola , Marenostrum Fuengirola

, Marenostrum Fuengirola 10 de julio: Gijón , Gijón Life

, Gijón Life 31 de julio: Donostia , Illunbe Donostia Arena

, Illunbe Donostia Arena 21 de agosto: Santander , La Virgen del Mar

, La Virgen del Mar 27 de agosto: Valladolid , Pingüinos Arena

, Pingüinos Arena 4 de septiembre: Valencia , Roig Arena

, Roig Arena 11 de septiembre: A Coruña , Coliseum

, Coliseum 9 de octubre: Zaragoza , Príncipe Felipe

, Príncipe Felipe 6 de noviembre: Barcelona , Palau Sant Jordi

, Palau Sant Jordi 20 de noviembre: Pamplona, Navarra Arena

El anuncio de la gira llega solo dos días después de que La Oreja de Van Gogh confirmara, tras muchas especulaciones, la vuelta de su vocalista original, Amaia Montero, que abandonó la banda en 2007 después de 12 años, y anunciara la salida temporal del guitarrista Pablo Benegas.

Ese anuncio se producía justo un año después de la salida de Leire Martínez, que fue la voz del grupo durante 17 años. Una ruptura que provocó un gran revuelo mediático ya que, según confesó la propia cantante, en este caso, ella no tomó la decisión.

