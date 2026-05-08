Rosalía cantará con la Orquesta Filarmónica sobre el río Guadalquivir en el estreno de 'Berlín'

Netflix estrena la segunda temporada de la serie 'Berlín', precuela de 'La casa de papel', y lo hace por todo lo alto: con un concierto gratuito de Rosalía con la Orquesta Filarmónica en Sevilla.

Rosalía se encuentra en Sevilla horas antes del concierto gratuito que va a ofrecer Netflix con motivo del estreno de la segunda temporada de la serie 'Berlín', precuela de 'La casa de papel'. "Estará ubicada sobre una plataforma sobre el río Guadalquivir, pero Netflix ha avisado que si no tienes entrada habrá poca visibilidad ya que algunas calles estarán cortadas, como el Puente de San Telmo", explica Tatiana Arús, que enseña las imágenes de Rosalía paseando con grandes gafas y dos escoltas: "No pasó desapercibida, cantaba un poco el tema".

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