¿Cómo le cuenta un padre a un hijo que en su juventud perteneció a una banda terrorista? Esa es la trama de 'Traidores', un documental realizado por el hijo de Iñaki Viar, miembro de ETA en los años 60.

En él, Viar trata sobre la responsabilidad de los que apoyaron a ETA durante el franquismo y sobre cómo al rechazar la violencia fueron señalados por la propia banda.

Todo ocurrió a principios de los 90, Jon era un niño de 8 años que no acababa de entender por qué vivía en un lugar donde una banda terrorista mataba a gente. Y entonces, empezó a hacer preguntas.

"Mi padre me contó que el franquismo él había pertenecido a ETA, sin embargo me dijo que ETA siempre fue un movimiento fascista, totalitario y que nunca tuvo justificación. Ni siquiera en el franquismo", ha explicado Jon Viar, el director del documental.

Esa es la historia que Jon cuenta en 'Traidores', la película documental que tiene sus raíces en lo que se conocía como la burguesía nacionalista, a quienes, según el autor, les hicieron creer que eran diferentes al resto de los españoles.

Iñaki tenía 16 años cuando entró a formar parte de ETA. Por eso, afirma su hijo, muchos como él "tienen una culpabilidad por haber traspasado el límite y en ese momento haber justificado lo que fue y después lo que vino: una catástrofe que ya conocemos".

Una catástrofe que de pequeño Jon contaba en cortos que él mismo realizaba cuando soñaba con ser director de cine. Entonces, ha afirmado, comenzó a hacer cortos sobre lo que él mismo vivía: "Asesinatos, secuestros...".

Grabaciones familiares que ha recuperado y que junto a imágenes de archivo le permiten contar cómo su padre, tras haber estado en prisión, decide empezar a pensar por sí mismo y condenar la violencia.

"Y poco a poco van renegando de la ideología nacionalista, lo que les convierte en traidores para la sociedad. No es que no te perdonen el salir de ETA, no te perdonan salir del nacionalismo. Eso es lo que te convierte en un apestado social en el País Vasco", ha explicado.

Un documental que habla sin tapujos con el fin de crear valores cívicos en la sociedad, más allá de la ideología, para que esta tragedia histórica no se vuelva a repetir.