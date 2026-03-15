Familiares y amigos dan el último adiós a la inolvidable Gemma Cuervo en Madrid

Fernando Guillén Cuervo y Lupe Cartié en el Tanatorio Parcesa La Paz de Tres Cantos, para dar el último adiós a Gemma Cuervo.

El contexto La capilla ardiente del Tanatorio de la Paz, en Tres Cantos, abre sus puertas a las 10:00 horas, donde los allegados de la actriz, que falleció este sábado a los 91 años, podrán despedirse.

El mundo del cine, la televisión y el teatro despide a Gemma Cuervo, una de las actrices más queridas de España, fallecida a los 91 años en Madrid. Su familia anunció con tristeza su muerte, recordando su destacada trayectoria en el teatro y la televisión, especialmente su papel como Vicenta Benito en 'Aquí no hay quien viva'. Nacida en Barcelona en 1934, Cuervo inició su carrera en el Teatro Español Universitario y, junto a su esposo Fernando Guillén, formó una compañía teatral. Con más de seis décadas de carrera, recibió numerosos premios, como el Premio Max de Honor 2021, y participó en más de 100 montajes teatrales. Aunque en los últimos años había reducido su presencia pública, seguía siendo recordada por su profesionalidad y cercanía.

Este sábado, el mundo del cine, la televisión, el teatro y un país entero lloraba la muerte de una de las actrices más queridas del panorama, la gran Gemma Cuervo. Familiares y allegados de la intérprete, que falleció a los 91 años en Madrid, dan su último adiós este domingo en el madrileño Tanatorio de la Paz, en Tres Cantos, donde se abrirá la capilla ardiente a las 10:00 horas. En los alrededores de las instalaciones se ha podido ver a su hijo Fernando Guillén Cuervo junto a Lupe Cartié.

"Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos", comunicó la familia. Cuervo de Igartua​​​​ ha sido una de las actrices más alabadas del país, destacando, entre otros, su actuación como Vicenta Benito en 'Aquí no hay quien viva', donde formó parte de uno de los tríos más aclamados junto a Marisa y Concha, encarnadas por las ya también fallecidas Mariví Bilbao y Enmma Penella

La artista nació en Barcelona el 22 de julio de 1934, inició su carrera en el Teatro Español Universitario de su ciudad natal y en 1969 formó una compañía propia junto a su marido, Fernando Guillén, con quien tuvo tres hijos, entre los que se encuentran los también actores Fernando Guillén Cuervo y Cayetana Guillén Cuervo.

Alabada y aplaudida en sus apariciones públicas con discursos que pasarán a la historia, Cuervo contaba con una trayectoria de más de seis décadas en el cine y el teatro, en los que ha sido premiada con numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera como el Premio Max de Honor 2021, el Premio Nacional de Teatro (1965) y la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid (2018).

A lo largo de su carrera, participó en más de 60 montajes teatrales y numerosos proyectos audiovisuales, consolidándose como una de las grandes damas del teatro nacional. En televisión, alcanzó una enorme popularidad gracias a las comedias de los hermanos Caballero que la acercaron a nuevas generaciones de espectadores.

Durante su trayectoria teatral fue protagonista de más de 100 montajes en clásicos como 'El malentendido' de Albert Camus, con dirección de Adolfo Marsillach, 'Bodas de sangre' de Federico García Lorca, 'La Celestina' de Fernando de Rojas, 'Los siete infantes' de Lara y 'El castigo sin venganza' de Lope de Vega, además de textos de Valle-Inclán, Robert Patrick, entre otros. También actuó y dirigió piezas como 'Siempre no es toda la vida' o 'El otro William'

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