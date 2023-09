La actriz Clara Galle ha sufrido el machismo en las redes sociales. El sábado, con motivo del partido de Liga entre Osasuna y Sevilla, acudió como invitada por el equipo navarro, su equipo desde "chiquitita", como ella reconoció en redes sociales.

El equipo compartió varias fotografías de la visita de Galle al estadio, una publicación que se llenó de comentarios machistas hacia la actriz, de 21 años, que señalaban que no llevaba sujetador.

"Ayer fue un día precioso y no me pudieron tratar mejor. Desde aquí quiero volver a dar las gracias. Sin embargo, ante los comentarios que he leído, siento que tengo que reaccionar", recoge su publicación.

"Cuando me vestí antes de llegar al campo no se me pasó por la cabeza que mis pezones fueran a ser tan comentados. Si se me notan, es porque tengo. Nunca he visto tal masacre cuando cualquier jugador de cualquier equipo se quita la camiseta en el césped", lamenta Galle, que se muestra con la "conciencia tranquila".

Recordando el caso Rubiales, Galle lamenta que no hayamos "aprendido nada de las últimas semanas". "No me molesta que digan que yo llevaba puestos los dos puntos más que no ganaron, me molesta que mis pechos sean el único que tema, de entre tantos más interesantes que hay, que muchos eligen para hablar", sentencia.