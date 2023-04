"Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro", ya lo dijo Emily Dickinson en el siglo XIX y razón no le faltaba. Basta con abrir un buen libro (o no tan bueno) para viajar a cualquier parte del mundo o de ti mismo con el simple hecho de "pasar páginas". Y es que con la llegada del Día del Libro y los numerosos eventos literarios que acontecen esta primavera como la Feria del Libro en Madrid o el día de Sant Jordi en Barcelona, muchas son las librerías y bibliotecas que lucen sus mejores galas (libros) para acercar las letras a todos los públicos.

Las librerías y las bibliotecas son los auténticos museos de las letras, el escaparate de todos los autores y autoras que durante siglos, y actualmente, dan voz a las letras en forma de millones de historias. Perderse por una de ellas (ya sea librería o biblioteca) siempre es una buena opción, te contamos algunas de las más icónicas e históricas de España para perderte el Día del Libro (o cualquier día).

Librería Hijos de Santiago Rodríguez (Burgos)

Aunque la librería en activo más antigua del mundo esté en Lisboa (Portugal), la conocida Livraria Bertrand abierta en el año 1732, España también tiene su propia librería más antigua y está en Burgos (en la calle Avellanos, 4). Fue abierta en el año 1850 y en sus más de 170 años de historia ha visto pasar por sus estanterías las primeras obras de autores como Federico García Lorca y Benito Pérez Galdós.

Está considerada la quinta librería más antigua de Europa y su nombre hace alusión a su fundador, Santiago Rodríguez. Sus pasillos y rincones están llenos miles y miles de obras, desde las más clásicas hasta las más modernas y actuales. El logotipo del negocio es la figura de Minerva, la diosa de la sabiduría, las artes, el pensamiento y símbolo del progreso intelectual, y su lema es 'La escuela redime y civiliza'. Actualmente, la librería está en manos de la quinta generación familiar, todo un hito histórico librero.

Librería Desnivel (Madrid)

Dejarse llevar por las empinadas y estrechas calles del barrio de las Letras en Madrid resulta un plan fundamental para todo amante (o no) de la cultura y la literatura española. En este barrio vivieron los grandes escritores del Siglo de Oro de la literatura española. Al caminar por sus calles son numerosas las placas que cuelgan de las fachadas de los edificios haciendo alusión al alguno de los escritores que vivieron en ellos, desde Miguel de Cervantes hasta Lope de Vega, pasando por Francisco de Quevedo o Tirso De Molina, entre muchos otros.

Pero sin duda alguna, aparte de todos estos tesoros de la historia de la literatura, en la plaza Matute número 6 del barrio se encuentra una de las librerías más icónicas de la capital, la librería Desnivel. Su aspecto 'vintage', sus decorados de madera, sus numerosos adornos con material antiguo de alpinismo, sus grandes mapas y dos plantas hacen de esta librería un auténtico museo de revistas y volúmenes especializados en montañismo y alpinismo.

Librería La Casquería (Madrid)

Quizá su nombre no tenga mucha relación o prácticamente ninguna con lo que realmente es, pero sí con el lugar donde se encuentra (mercado de San Fernando, Lavapiés). Este espacio es más que una librería, es un proyecto colectivo que tiene como objetivo el reciclaje y la recirculación de los libros y la cultura. Se trata de una librería donde se venden libros usados al peso.

Un libro está formado por el material del que está hecho y por la información que contiene; es por ello que los fundadores y fundadoras de este proyecto librero defienden que "la materia es el papel, el cartón, la tinta... Para tenerlo han hecho falta fabricar las materias primas, elaborarlo, transportarlo y almacenarlo. Es masa y se mide en kilogramos". Y la información del interior del libro "es el conocimiento y el arte" y para escribirlo "ha hecho falta nacer, crecer, soñar, pensar (...) milenios de historia de la humanidad. Es cultura y no sabemos medirlo". Es por ello que ellos y ellas comercian con lo primero, "porque lo segundo no tiene precio, es de todos y de nadie, es libre". "Vendemos al peso porque es una buena aproximación a lo que ha costado producir un libro, transportarlo o almacenarlo".

Biblioteca de Cataluña (Barcelona)

Este templo de los libros catalán está considerado como uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad condal. Fue creada en 1907 y bajo su estilo arquitectónico gótico del siglo XV, lucen más de tres millones de ejemplares. Con una superficie total de 8.820 metros cuadrados, este conjunto arquitectónico se compone también de una capilla gótica y una sala cervantina.

Deambular por sus pasillos llenos de libros e historia es un auténtico viaje en el tiempo. El 3 de junio de 1931 fue declarado Monumento Histórico Artístico de Interés Nacional y guarda la singularidad de estar constituida con fondos donados por la sociedad civil, como libros, revistas, diarios, grabados, partituras, manuscritos... entre ellos, la joya de 'El Libre de l'oree de cabellera de Ramon Llulli'.

Librería Anticuaria Rafael Solaz (Valencia)

El estilo retro de esta librería valenciana, junto con su decoración de madera y sus globos terráqueos adornando su fachada, hacen de este pequeño rincón literario del mediterráneo un auténtico paraíso de las letras. Libros, grabados, postales, carteles, cromos, objetos curiosos... todo esto convive en su interior junto con su particular gata Blanca, un felino que deambula por sus estanterías y pasillos haciendo aún más particular esta tienda de libros.

Se encuentra en pleno casco histórico de la ciudad, en la calle de Sant Ferran 7, y su aspecto ecléctico y 'vintage' no pasan desapercibidos para ningún viandante. Quien decida entrar se encontrará con libros de colección y otros completamente actuales.

Librería Astarloa (Bilbao)

Esta librería fundada en el año 1992 se encuentra en pleno centro de Bilbao (calle Astarloa, 4) y se ha convertido en una de las referencias para los amantes del libro antiguo a nivel nacional. Es considerada como una librería anticuario y cuenta con un fondo de más de 50.000 referencias, entre las que hay libros antiguos, curiosos, así como manuscritos, carteles, objetos de coleccionismo... En conclusión, una librería donde pasarse horas y horas curioseando para encontrar algún libro que se convierta en el regalo más original.

Cuesta de Moyano (Madrid)

"La cuesta de Moyano es la calle más leída de Madrid", así lo afirmó el escritor Francisco Umbral en el año 1985. En la empinada cuesta que conecta el paseo del Prado con el Parque del Retiro, hay nada más y nada menos que 30 casetas repletas de libros tanto antiguos, como de segunda mano y nuevos. Fue en el año 1925 cuando se instalaron las primeras casetas y desde entonces han ido pasando de generación en generación por los fundadores. El de Moyano es un paseo de unos 200 metros de largo llenos de libros que describen la historia de la literatura de la capital.

Biblioteca de las Escuelas Pías (Madrid)

Estudiar o leer un libro bajo las ruinas de una iglesia en esta biblioteca es como estar viviendo una de las escenas de las películas de Harry Potter. Y es que esta Biblioteca Universitaria del Centro Asociado a la UNED de Madrid, considerada una de las más bonitas del mundo, fue en sus inicios una iglesia construida por el arquitecto de la orden Gabriel Escribano entre el año 1763 y 1791. Durante la Guerra Civil fue incendiada y saqueada y tras más de medio siglo de abandono fue rehabilitada en forma de biblioteca y declarada Bien de Interés Cultural. Se encuentra en la calle del Sombrerete 15, en el mítico barrio de Lavapiés (Madrid).