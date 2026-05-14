La rotunda respuesta de María del Monte a Aimar Bretos sobre Isabel Pantoja

"¿Cómo de harta estás de que te pregunten siempre por Isabel Pantoja y su familia?", pregunta Aimar Bretos a María del Monte, cuya rotunda respuesta puedes ver en este vídeo de La Noche de Aimar.

Aimar Bretos pregunta a María del Monte en el plató de La Noche de Aimar si "con la prensa del corazón se puede coquetear sin salir malherido". "Coquetear no sé, pero llevarte bien sí", señala la artista andaluza, que explica que la relación tiene que estar basada "en dos secretos fundamentales": "El respeto mutuo y la libertad". "Tu libertad empieza donde termina la mía, y viceversa", afirma María del Monte, que destaca que "para exigirte que me respetes lo primero que tengo que hacer es respetarte yo".

"Soy una persona que me considero afortunada en ese sentido, he sido respetada, en ocasiones salpicada, porque me han cogido del pisotón de otras personas, pero creo que soy una persona respetada, es más, hasta querida", asegura María del Monte, que destaca que esas "cosas se notan".

"¿Cómo de harta estás de que te pregunten siempre por Isabel Pantoja y su familia?", pregunta Aimar Bretos a la artista andaluza, que confiesa que es algo que no entiende: "No sé si se trata de una medida de paciencia, no lo sé, pero no voy a contestar". Y es que la cantante explica que "lo que pasa es que ya son muchos años": "Llega un momento en que te cansas, pero entiendes de que si esta criatura (el reportero) te está preguntando esto con una cámara en el hombro es porque es lo que le han dicho que haga, es su trabajo y hay que respetarlo, no hay más".

"¿No has tenido nunca tentación de mandarlos a tomar por culo?", pregunta Aimar Bretos a María de Monte, que le responde que eso "no es educado" y le recuerda la base fundamental que le ha dicho que debe tener su relación con la prensa: "Te he dicho que hay que basarlo en dos cosas, la educación y la libertad". Y es que la artista señala que "gastamos demasiada energía en cosas que no debemos".

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