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El desenlace

'33 días' de fuga y tensión: el episodio final del 'true crime' de Carles Porta, ya disponible en Atresplayer

El contexto En su primera serie de ficción, narra la huida de dos presos de la cárcel de Ponent de Lleida que, durante más de un mes, tuvo en jaque a toda Cataluña.

'33 días'
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'33 días', la primera serie de ficción de Carles Porta, llega a su final. Llega a su conclusión con un último episodio que ya puedes ver en Atresplayer, para poner el cierre a la recreación de la fuga real de dos presos de la cárcel de Ponent en Lleida.

De un hecho que tuvo lugar en 2001 y que durante un mes mantuvo en vilo a los Mossos d'Esquadra. Que, durante 33 días, mantuvo en jaque a toda Cataluña.

Este 'true crime' cuenta algo que sucedió hace casi 24 años. Algo que sucedió el 14 de octubre de 2001 cuando dos delincuentes se escaparon del Centro Penitenciario de Lleida en una fuga que hizo encenderse todas las alarmas.

A pesar de que de forma inmediata se monta un dispositivo espectacular para buscar a ambos fugitivos, pronto van a descubrir que atraparlos no va a ser tan sencillo.

El reparto está formado por actores y actrices como José Manuel Poga como Prieto, Nausicaa Bonnín como Clara Moyano, Pau Durá como Pau García y Julián Villagrán como Calatrava.

Así pues, si eres fan del 'true crime', ya puedes disfrutar de la serie completa de '33 días' en Atresplayer.

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