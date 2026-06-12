Las palabras de Iñaki López, las lágrimas de Bea de Vicente o el poema de Benjamín Prado: Más Vale Tarde se despide de Cristina Pardo tras cinco años

La periodista deja el plató de MVT para empezar un nuevo reto: un proyecto profesional en Antena 3 y que ocupará la franja del 'prime time'. Pero antes, todos sus compañeros han querido despedirse y dedicarle unas palabras.

Este viernes 12 de junio de 2026, el plató de "Más Vale Tarde" vivió un momento emotivo con la despedida de Cristina Pardo, quien ha presentado el programa junto a Iñaki López durante cinco años. Pardo se unirá a un nuevo proyecto en Antena 3. Iñaki López, con su característico humor, le entregó un ramo de flores en nombre del equipo, reconociendo la intensidad y aprendizaje de estos años. Beatriz de Vicente mostró su emoción entre lágrimas. La despedida incluyó un mensaje de Rafa Nadal y un poema de Benjamín Prado, destacando la profesionalidad y carisma de Pardo.

Este viernes 12 de junio de 2026 se ha vivido un momento muy especial en el plató de Más Vale Tarde, la despedida de la presentadora del programa junto a Iñaki López durante el último lustro. Porque la periodista Cristina Pardo se ha despedido, ha sido su último programa. La próxima temporada la veremos en Antena 3 en un nuevo proyecto.

"Tenemos el pelo de coral, pero no es momento de hablar de mí, que es uno de mis temas favoritos", ha dicho Iñaki López, porque le gusta meter algo de humor en los momentos emotivos. "Parece esto una película de Antena 3 de los sábados y los domingos a la tarde" con todo el mundo llorando. Segundos después, le ha hecho entrega a su compañera de un gran ramo de flores en nombre de todo el equipo.

"Han sido cinco años muy intensos, porque aquí se trabaja con mucha intensidad. Muchas gracias, porque no es fácil trabajar conmigo, porque yo soy una persona muy dispersa, muy caótica, muy complicada, muy olvidadiza", ha dicho López, para asegurar que no siempre se lo ha puesto fácil a Cristina Pardo. "La verdad es que siempre está al pie del cañón, siempre ha estado profesional y ha sido un placer. He aprendido mucho trabajando contigo estos cinco años", ha contado mientras se abrazaban y recordaban momentos muy divertidos.

Y mientras tanto, Beatriz de Vicente no paraba de llorar en ningún momento. "Bea, que no ayudas", le ha dicho Pardo. "Es que la vida avanza y se cierra un capítulo", ha dicho con intensidad De Vicente, haciendo que todos rieran. "Qué bajona, que somos gente joven", pero sí que "es un programa en el que vas a dejar, de alguna manera, viudos a muchos jubilados que nos veían, nos odian y se informaban con nosotros".

Por eso, le han hecho un regalo: el mensaje de un prejubilado mallorquín, de Rafa Nadal. "Suerte, Cristina. Suerte con todo en el nuevo programa. Te mando todo lo mejor y un beso". A Cristina Pardo le ha hecho tanta ilusión que ha asegurado: "Me tengo que jubilar. Yo ya no voy a alcanzar una cima mayor que esta, coño".

Después, ha sido el momento de Ramoncín, un amigo más allá de la mesa de colaboradores. "Te han sacado de todos modos, pero no te han sacado lo mejor que tienes, que es el corazón".

Y para cerrar esta despedida y homenaje de Pardo en MVT, Benjamín Prado ha recitado un poema, una coplilla "del hombre que le escribe canciones a Sabina".

"Se marcha Cristina Pardo. Se va una gran periodista y nos deja clavado el dardo de su sonrisa de artista. Se va y se lleva un apodo la Oprah Winfrey, de Pamplona. Y por encima de todo se va una buena persona. El día que estuve triste y llegué con tres heridas, el abrazo que me diste no lo olvidaré en mi vida. Ni de azules ni de rojos. Dura a veces. Nunca mala. Se va su fiesta en los ojos, su mano de generala. Se marcha, que Dios la guarde. Se va a otra televisión. Se va. Más Vale Tarde, se queda en el corazón".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido