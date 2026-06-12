Así han sido los 20 años de Cristina Pardo en laSexta: "No sé cómo no me han detenido por los peinados que he llevado"

La periodista emprenderá otro proyecto profesional la próxima temporada en el 'prime time' de Antena 3 y, como no podía ser de otra forma, la periodista ha sido homenajeada por sus compañeros de Más Vale Tarde.

Cristina Pardo se ha despedido este viernes de laSexta tras 20 años en la cadena y cinco copresentando Más Vale Tarde. La periodista emprenderá otro proyecto profesional la próxima temporada en el 'prime time' de Antena 3. Como no podía ser de otra forma, la periodista ha sido homenajeada por sus compañeros del programa.

Como ha anunciado su compañero Iñaki López, el programa ha hecho un repaso "breve de una carrera larga de las dos décadas" en laSexta de la presentadora. Así, al comienzo de las imágenes se ha podido ver a Pardo a lo largo de los años en la cadena, con sus cambios de 'look' incluidos, en la calle bajo una fuerte lluvia, desde el Congreso y en la sede del PP —desde donde destacó que no se podía ver laSexta—.

Y es que a lo largo de los años Pardo ha pasado por todo tipo de situaciones. En la recopilación de los momentos más destacados que le han hecho sus compañeros se la ha visto presentando el programa de Al Rojo Vivo sustituyendo a Antonio García Ferreras con momentos graciosos llamando la atención a Paco Marhuenda y, mientras un balón de fútbol iba de un colaborador a otro diciendo: "Esto parece Al Rojo Vivo 'Kids'".

También desternillada de risa diciéndole a Ferreras que es "un tramposo" y, entre broma y broma, queriendo imitar al periodista con su clásico gesto con la mano mientras él la corregía y dejaba claro: "Lo tuyo es 'Liarla Pardo'". Así han recordado el programa que duró tres temporadas, de 2018 a 2021, tras el que se unió a Más Vale Tarde.

Pero no todo han sido bromas en dos décadas, han mostrado momentos más serios, como el que vivió con Esperanza Aguirre. Esta le dijo que "hace un exordio y luego ya la pregunta", a lo que ella contestó tajante: "Ya, pero es que yo, entenderá que no voy a hacer las preguntas tal y como le gustan a usted".

Ya en los años de Más Vale Tarde, se han mostrado muchas risas, muchas comilonas y algún que otro momento gracioso de conexión. Todo un recorrido por los 20 años de carrera en laSexta, con campanadas incluidas, tras las que Pardo ha expresado: "No sé cómo no me han detenido por los peinados que he llevado en esta cadena. Yo sí que me merezco un arresto".

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